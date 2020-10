Los payasos y artistas urbanos podrán reactivarse hasta que el semáforo epidemiológico cambie para evitar contagios de Covid-19, advirtió el encargado de la Secretaría de Gobernación René Sánchez Galindo.

Al concluir la conmemoración del 2 de Octubre de 1968, precisó que el decreto estatal también tendrá que modificarse para activar a ese segmento de la población que durante sus eventos concentran un gran número de personas.

"Hemos tomado la decisión de seguir el espíritu y la línea de ese decreto de no permitir aglomeraciones ni eventos, entonces la manifestación artística de payasos genera la aglomeración, por lo tanto hasta que no sé modifique el decreto de la autoridad sanitaria no se va a autorizar".