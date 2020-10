La presidenta municipal de Puebla capital, Claudia Rivera Vivanco, compareció ante la Comisión Inspectora del Congreso del Estado, y entregó la información solicitada por los diputados, y advirtió que fue acosada por el poder legislativo, y sólo presentó un posicionamiento.

A pesar de que en el orden del día se establecían diferentes temas por las denuncias presentadas, referentes al Comercio informal, Compra de juguetes, contratación del Barrido mecánico, así como la compra de ventiladores, sin embargo los temas serán abordados en mesas de trabajo.

La funcionaria, señaló que comparece de frente y sin intermediarios, pero advirtió que hay diputados que se extralimitan en sus las funciones.

Indicó que hay un compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, y señaló que hay que visibilizar el acoso de los presidentes como es el caso de Puebla capital, y señaló que hay que fortalecer las instituciones, y que nunca más las instituciones sea un garrote político

Aseguró que una de las demandas de los ciudadanos, fue el acabar con la corrupción, y dijo que hay que hacer el eco a quienes quieren mantener los privilegios, se han formulado acusaciones sin fundamento

Advirtió que hay una agenda mediática de persecución política por parte de diputados, pero lo importante es que las decisiones se tomen en base a las necesidades de un pueblo.

Presumió que el ayuntamiento, ocupa el primer lugar en transparencia, de 2347 municipio, esto en 2020 con pandemia, lo anterior es por la transparencia fiscal.

Cuestionó que el gobierno municipal es el más vigilado de la historia, con auditorías preventivas en tiempo real, y es el único gobierno que no ha cedido a que las instituciones en Puebla se usen para condicionamientos políticos.

Insistió en que la Comisión no Inspectora no tiene facultades para citar por ser intermediario, y lo que propuso fueron mesas de trabajo, y sostuvo que se dará la información real, verídica y certera, trabajar en técnicas no mediáticas, todo con forme a la ley.

Afirmó que en el ayuntamiento no hay un daño patrimonial, y la administración en caso de encontrar una irregularidad es irreductible

Reiteró que toda clase de denuncia deberá estar sustentada en pruebas documentales, no mediáticas. Y sostuvo que las puertas del palacio municipal, todo apegado a procedimientos legales.