Actualmente una de las máximas figuras del género urbano, Ozuna, está promocionando su nuevo sencillo titulado “Una locura”, canción que pertenece a su nuevo álbum “ENOC”.

El puertorriqueño, también conocido como “El Negrito de Ojos Claros”, es una de las máximas figuras del urbano mundial, ha estado imparable desde hace tiempo sacando sus sencillos y álbumes que se vuelven un éxito instantáneo, así como videos que imponen tendencia; lo que a su vez acumula certificaciones y colaboraciones de nivel mundial que rápidamente escalan las listas de popularidad en tan sólo poco tiempo de su lanzamiento.

De su nuevo álbum y sencillo

ENOC tienen un significado especial para el artista, ya que es un reflejo de la esencia musical que marcó el inició de su carrera, sumado a la ahora experiencia que tiene y al aprendizaje que le han dado los años. Este nuevo disco, se suma a los anteriores: Odisea, Aura y Nibiru.

El álbum es una serie de sorpresas que aparece con fuerza desde el inicio con tracks como “Enemigos Ocultos” que reúne al combo de Wisin, Myke Towers, Arcángel, Juanka y Cosculluela; así como la interesante colaboración con la cantante australiana Sia y la rapera estadounidense Doja Cat en “Del Mar”; sin dejar de lado, por supuesto, a “No Se Da Cuenta” canción que une a la leyenda del urbano Daddy Yankee con el abanderado de la nueva generación, Ozuna, un artista que no hay otra manera de calificar sino como “Una Locura”.

Respecto a su nuevo sencillo, “Una locura”, se desprende del recién estrenado ENOC, álbum que toma el título de la frase de identidad artística El Negrito Ojos Claros y que enamoró con el recientemente certificado Doble Platino “Caramelo” y su remix junto a KAROL G y Myke Towers, certificado Oro, así como “Despeinada” que el día del estreno del álbum sacó su video oficial que ya cuenta con más de 102M de vistas en YouTube.

En “Una Locura” el éxito se repite y el tema en plataformas digitales destaca con más de 42M de streams en Spotify y 32M de reproducciones para su video oficial de casi 4 minutos en YouTube, esto gracias a la genial química entre Ozuna y las leyendas del género J Balvin y Chencho Corleone.

En ENOC se encontrarán un total de 20 tracks siendo estos: 1.-Enemigos Ocultos Ozuna, Wisin, Myke Towers feat. Arcángel, Cosculluela, Junka el Problematik 2.- Caramelo 3.- No Se Da Cuenta Ozuna, Daddy Yankee 4.- Mala 5.- Del Mar feat. Doja Cat, Sia 6.- Sincero 7.- Qué Tú Esperas Ozuna, Zion & Lennox 8.- Un Get 9.- Una Locura Ozuna, J Balvin, Chencho Corleone 10.- A Escondidas 11.- Esto No Acaba Ozuna, Nicky Jam 12.- El Reggaetón 13.- Despeinada Ozuna, Camilo 14.- Gistro Amarillo Ozuna, Wisin 15.- El Oso del Dinero 16.- No La Mires Ozuna, Jhay Cortez 17.- Duele Querer 18.- Caramelo Remix Karol G, Myke Towers 19.- Del Mar (solo versión) 20.- Gracias

Del artista

El multi-galardonado cantante y compositor puertorriqueño Ozuna, es uno de los artistas latinos de mayor trascendencia y uno de los más escuchados en todo el mundo en la actualidad. Desde sus inicios musicales en 2016, Ozuna ha recibido numerosos galardones y reconocimientos, entre ellos que fue reconocido entre las figuras más influyentes en el mundo por Time Magazine (2019). También se destaca el premio Compositor de Música Latina Contemporánea del Año (2019) y la Canción Latina Contemporánea del Año “Taki Taki” (2020) de BMI.

Ozuna se hizo acreedor a una nominación al Latin Grammy y rompió cuatro récords Guinness, esto es, cuatro títulos oficiales Guinness World Records que validan sus increíbles logros musicales hasta la fecha, incluyendo el del artista con mayor cantidad de videos con más de mil millones de reproducciones, con siete en total; tanto el mayor finalista, como el mayor ganador en un solo año en la historia de los Premios Billboard de la Música Latina y el álbum latino de mayor permanencia en el número 1 por un artista masculino en las listas de Billboard, con 46 semanas Odisea.

El boricua cuenta con Discos de Multi-Platino, además es considerado uno de los artistas más importantes de la nueva generación. Actualmente se encuentra entre los cinco mejores artistas latinos y los cinco mejores álbumes latinos de Nielsen Music a mediados de año.

En cuanto a sus colaboraciones, tiene una impresionante colección de éstas de primer nivel con los nombres más importantes de la música latina urbana, como Daddy Yankee, Luis Fonsi, Nicky Jam, DJ Snake, Cardi B, Selena Gómez, Post Malone, Jennifer López, Snoop Dogg, J Balvin y Rosalía entre muchos más.