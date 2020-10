urante la conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que su administración no es “inhumana”, esto, tras darse a conocer el desabasto de los medicamentos para niños con cáncer que se padece en el país.

“No somos inhumanos, tenemos sentimientos y sabemos lo que sufren los niños si no cuentan con los medicamentos. Nuestros adversarios han aprovechado esto para decir que no nos importa el problema, pero no es así”.

En Palacio Nacional, López Obrador aseguró que su administración fue víctima de robo, pues se llevaron "una bodega” de medicinas oncológicas.

En ese sentido, AMLO calificó dicha acción como 'algo muy raro'; sin embargo, reiteró su compromiso con los padres de los niños con cáncer para hacer entrega de dichos medicamentos.

“Ocurrió ese robo de medicamentos. Está muy raro, los trajimos de Argentina. Nos roban una bodega. Se hace la investigación. No puedo hablar más sobre el tema por el sigilo que se requiere. Decirle a los padres que estamos procurando abastecer los medicamentos a todos los hospitales“.

En ese sentido, AMLO agregó que su administración está trabajando para que no vuelva a ocurrir esta situación que compromete la salud de los niños que padecen cáncer.

El pasada sábado 10 de octubre, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanzó una alerta sanitaria por el robo de más de 37 mil medicamentos contra el cáncer.

El regulador de alimentos y medicinas más importante de México dio a conocer en un comunicado que el robo de productos ocurrió el 6 de octubre en los almacenes de la empresa Novag Infancia, donde hurtaron medicamentos oncológicos fabricados por Laboratorios Kemex.

Finalmente, López Obrador informó que "hay una limpia” contra la corrupción, y para ello, buscan acabarla tanto en la compra de medicamentos como en la extinción de fideicomisos.