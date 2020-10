El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, admitió que a un año de haber incrementado la tarifa en el transporte público el servicio no ha mejorado, pues los concesionarios han incumplido con la instalación de tecnología para prevenir actos de inseguridad en las unidades; no obstante, anunció que su administración ya prepara denuncias en contra de ex funcionarios quienes entregaron concesiones de forma desmedida y en medio de actos de corrupción.

En conferencia de prensa, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal reconoció que “efectivamente no ha sido exitosa la acción, las actividades y acciones que se han tomado, después del alza a la tarifa del transporte, faltan cosas, pero no solamente es la tecnología, quedamos que íbamos a revisar las rutas porque hay rutas encimadas y quedamos que íbamos a limpiar de piratas y no se ha hecho”, dijo.

Ante este panorama sostuvo que su gobierno implementará una estrategia para acabar con la piratería, con las concesiones que se otorgaron de manera ilegal y además advirtió que los concesionarios tendrán que cumplir con la tecnología en sus unidades.

“Yo solo les quiero decir una cosa, que mi gobierno no será uno más de esos corruptos anteriores que dejaron simplemente, hicieron más porquerías que las que recibían y provocaron la enorme corrupción que hay allá en el manejo de lo que es el transporte público. Mi gobierno no será ese, el que permita piratas, rutas encimadas, rutas no autorizadas con policías que extorsiones. Mi gobierno no será ese y claro que tenemos que incentivar más las acciones de tecnología para la mejor seguridad en el transporte”, dijo el mandatario local.

En reiteradas ocasiones el mandatario local, ha instruido a que la Secretaría de Movilidad y Transporte a cargo de Guillermo Aréchiga Santamaría, refuerce los operativos a efecto de prevenir y erradicar el pirataje en diversos puntos del estado.

De acuerdo a la Secretaría de Movilidad y Transporte solo seis mil unidades de transporte ya contaban con sus equipos completos de seguridad conectados al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), de 14 mil concesiones en el estado.

La anterior cifra, solo representa que el 60 por ciento de 10 mil unidades que tienen la posibilidad de conectarse han cumplido, ya que no todas las regiones del estado tienen condiciones por no contar con servicio de Internet.

Alistan denuncias en contra de ex funcionarios

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que por medio de la Consejería Jurídica ya se preparan denuncias penales en contra de ex funcionarios tanto de las administraciones panistas como del gobierno interno, ya que entregaron concesiones de forma ilegal.

“Hay muchos problemas que los asumo como reales, vamos a presentar denuncias contra los funcionarios de los gobiernos anteriores, del interinato, de Gali y anteriores por los miles de permisos que otorgaron, miles en todo el estado, ya tenemos todos los elementos y estamos preparando todo”, señaló.

Aunque no abundó con respecto al tema, dijo que el tema ya se investiga y se procederá de forma penal, pues se cometieron actos de corrupción en las administraciones panistas y el interinato.