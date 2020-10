Al menos 30 denuncias se ventilan ante la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por la presunta malversación de recursos públicos y actos de corrupción en las administraciones anteriores, por lo que este órgano de deliberación llegará a las últimas consecuencias.

En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, informó que “dentro de estos temas que incluyen estas denuncias para que en la Auditoría Superior del Estado se empiece a revisar, no habrá ninguna cuenta sin checar, sabemos que los procedimientos de Auditoría se hacían para tapar el sol con un dedo y eran movimientos que siempre se acordaba para que las cuentas no se revisaban”, dijo el diputado local.

El legislador dijo que, las dependencias como el Sistema Estatal DIF, la Secretaría de Salud, la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), por mencionar algunas instituciones públicas fueron utilizadas como caja chica y desvío de recursos con fines electorales, por lo que es obligación de la ASE investigar este tema y en su caso proceder penalmente.

“Tomaban como caja chica al DIF a la Secretaría de Salud y dependencias, hay casos de corrupción muy marcados, no diré más para no entorpecer investigaciones, el que está en conocimiento de eso es el auditor (…) se encontró un estado herido, desangrándose, con una serie de componendas entre el crimen organizado y el gobierno, con crecimiento de la pobreza e injusticia, no se nos va a olvidar y no podemos permitir esas cosas”, dijo el diputado local.

El legislador local no abundó con respecto a quienes han sido los denunciantes de estos temas, con el objetivo de no entorpecer las investigaciones que hay en curso.

Oportunidad para que Claudia Rivera demuestre que no tuvo acuerdos con el PAN

El legislador local dijo que es buen momento para que la presidenta municipal, Claudia Rivera, aporte documentación con respecto a la entrega-recepción en 2018 y que con ello demuestre que no hubo acuerdos con el grupo panista, motivo por el cual no actúo para investigar presuntos actos de corrupción y malversación de dinero.

“Es una gran oportunidad para demostrar que no hay acuerdos y convenios que se habían podido hacer en 2018 porque hubo diversos temas y acusaciones a ese respecto, sería una gran oportunidad de demostrar que el Ayuntamiento colabore con investigación”, dijo el diputado.

Biestro señaló que las investigaciones no se tratan de una persecución política, más bien se trata de esclarecer el uso de dinero público, las deudas millonarias y los actos de corrupción en los que incurrieron cercanos al ex gobernador Rafael Moreno Valle.

El diputado local recordó que desde el inicio de esta legislatura local se ha procedido a las investigaciones, aunque con el anterior auditor, David Villanueva Lomelí, no era posible trabajar, por lo que ahora Francisco Romero Serrano tendrá que culminar estas investigaciones para que se proceda por los actos de desvío de dinero y corrupción.

Biestro Medinilla señaló que los ciudadanos han reclamado que no se pueden permitir actos de corrupción y se debe indagar con respecto al dinero ejercido en las pasadas administraciones.

Cabe recordar que, Claudia Rivera fue señalada por militantes de Morena por haber hecho acuerdos con el bloque panista, de hecho fue la única morenista quien acudió al evento masivo que realizó la ex gobernadora Martha Erika Alonso, en la zona de Los Fuertes, después de que a la media noche tomó protesta en el Poder Judicial del Estado.