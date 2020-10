Luego de que el periodista Carlos Loret de Mola, revelara a través de su colaboración con The Washington Post, que fue denunciado por Pío López Obrador, este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó de la querella promovida por su hermano.

“Deslindo lo público de lo familiar, en lo que tiene que ver con las funciones públicas no tengo hermanos, son asuntos particulares, en este caso y que no se preocupe Loret de Mola, si no le hicieron nada cuando llevó a cabo el montaje que le ordenó García Luna pues ni modo que nosotros actuemos como García Luna, no somos iguales”, dijo.

El mandatario agregó que incluso la denuncia presentada por Pío lo “perjudica”, pues aseguró que son sus adversarios quienes utilizan este tipo de información para atacar al gobierno que encabeza.

Dice AMLO que no está de acuerdo con denuncia de Pío López Obrador por difusión de videos y le dice a Carlos Loret de Mola que no se preocupe porque si en el pasado no le hicieron nada por el montaje que le ordenó García Luna, menos ahora. pic.twitter.com/PTru1JmiMV — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) October 19, 2020

“No estoy de acuerdo con él, yo creo que no debe pedirse un castigo así para nadie y más si es mi hermano. Porque eso lo utilizan mis adversarios en contra de mi persona y del gobierno que represento”, expuso en conferencia matutina.