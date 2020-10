El secretario de gobernación, David Méndez Márquez, informó que a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil en conjunto con la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Depris) se han emitido 20 lineamientos para que las familias poblanas acudan a los panteones municipales en la temporada de Día de Muertos.

En conferencia de prensa, el secretario informó que se ha enviado a los 217 municipios los 20 lineamientos con el objetivo de que puedan acudir a los panteones municipales en la temporada de Día de Muertos, por lo que solo se debe permitir el 30 por ciento de la capacidad en los panteones.

Además, informó que todos los panteones deben contar con atención de salud y servicios de emergencias; con los elementos de señalética de entrada y salida; generar circuitos de recorrido de las personas para que no haya aglomeraciones; contar con filtros en los accesos; generar horarios escalonados para la entrada y salida de las personas para que no haya aforo mayor al 30 por ciento.

“Se recomienda que no se permita la entrada de alimentos a los panteones para que no se den esquemas de convivencia que puedan provocar contagio, al igual que la restricción para poder ingresar a grupos musicales y ceremonias de culto, reforzar los mecanismos de cloración de agua, mantener controlado el retiro de 48 a 72 horas de todo lo que son las flores colocadas y también cuidar que no se instalen vendedores ambulantes en los perímetros que permitan contagios, restringir el uso de la pirotécnica como parte de las medidas más importantes”, dijo el funcionario estatal.

En su oportunidad, el gobernador, Miguel Barbosa reiteró que como Gobierno Estatal se están emitiendo estas recomendaciones “se las mandamos porque los panteones son servicios municipales, allá que tomen su decisión en el Ayuntamiento, nosotros ya cumplimos con el análisis perfectamente científico y claro de cómo se pueden utilizar los panteones ante esta temporada de muertos”.