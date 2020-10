La Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) informó al gobernador, Miguel Barbosa que la empresa M&P Construcciones, responsable de las obras en el Centro Histórico de Puebla no han cumplido con los permisos de impacto ambiental para iniciar los trabajos anunciados por Claudia Rivera, por lo que no podrá hacer nada hasta que no se concluyan las autorizaciones.

En conferencia de prensa, el gobernador informó que el martes solicitó información a la dependencia que dirige Beatriz Manrique Guevara, con respecto a los permisos que la constructora tuvo que tramitar, por lo que no se han cumplido.

“Me ha dicho, me han informado de la Secretaría que a la solicitud que presentó la empresa constructora le faltan varios requisitos, se los requirieron por escrito y tienen un plazo para entregarlos, una serie de requisitos para entregarse que debieron que haber sido acompañadas en su escrito de solicitud y que al no hacerlo tienen que cumplirse”, dijo el mandatario local.

El pasado martes, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Manuel Villarruel Vázquez, informó que sigue en análisis la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Puebla para concretar obras en la calle 5 de Mayo, por lo que el tema es estudiado con el objetivo de que no se afecte la calidad y denominación de Patrimonio Cultural otorgado por la UNESCO.