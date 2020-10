Dos terrenos, tiene en miras el Ayuntamiento de San Pedro Cholula para la construcción del Centro de Reinserción Social (Cereso) anunciado por el gobernador Miguel Barbosa, proyecto para el cual se tiene contemplada una inversión de mil millones de pesos.

Así lo informó el presidente municipal, Luis Alberto Arriaga Lila, al señalar que en caso de ser necesario abriría la comuna un crédito bancario en caso de tener que aportar recursos para el proyecto.

Esta misma semana el mandatario estatal, señaló que el nuevo penal de Cholula será uno de los próximos proyectos de la administración gubernamental estatal.

Señaló que fue complicado juntar las diez hectáreas que se requieren para la cárcel que tendría más de mil reclusos, sin embargo se logró con terrenos de varios dueños, por lo que ya hay dos opciones.

Cabe destacar que el penal de Cholula, se encuentra a unas cuantas calles del centro de San Pedro Cholula, lo que ha generado diversos problemas a la urbe, además del hacinamiento que exista al interior.

Por sobrepoblación, de los 22 centros penitenciarios estatales destacan los casos del penal de Cholula, el que tenía hasta julio 485 reclusos, cuando su capacidad es de 147, donde cabe uno están metidos 3.2 reos en promedio.

El proyecto

“En los próximos días o tal vez en las próximas horas me voy a sentar con el gobernador para ponerle la propuesta y empezar ya a definir el tema de comprar los terrenos”, dijo el edil cholulteca.

“Se los he dicho, aquí en este gobierno municipal y en el estado, la palabra expropiación no existe, se van a comprar los terrenos, no hay propiedades del gobierno con esa amplitud”, subrayó.

Señaló que contaban con una superficie de más de dos hectáreas adquirido en pasadas administraciones para el penal, pero por la extensión no sirve para el actual proyecto.

“Nunca sirvió para hacer una cárcel, ni siquiera similar a la que se tiene en este momento, estamos hablando de que el proyecto que tiene el gobernador es para mil internos”, aclaró.

Detalló que evidentemente se necesitan por lo menos diez hectáreas, por lo que tuvieron que darse a la tarea de buscar con propietarios para tener la certeza jurídica.

“Hay muchos terrenos que no tienen dueño, que tienen cuestiones jurídicas, pero ya tenemos dos propuestas que pronto el gobernador tendrá en su escritorio”, continuó.

“Estamos en esa dinámica, vamos muy bien, estoy muy contento, con esto se ratifica el apoyo del gobierno que tenemos en el ayuntamiento”, sostuvo Arriaga Lila.

-¿Con cuánto dinero contaría el ayuntamiento para el proyecto?

-Por eso quiero platicarlo con quien tiene la manera de fondearlo, estamos hablando que el gobernador ha hablado de más de mil millones de pesos en general, lo que estamos buscando es un precio justo para pagar al propietario.

“Tengo que hablar con el gobernador si hay la necesidad de aporte, nosotros buscaríamos un financiamiento a través de una institución bancaria”, señaló.

Por lo tanto, dijo que afortunadamente hay finanzas sanas sin deuda pública para el ayuntamiento, lo que da la posibilidad que haya una aportación del gobierno municipal.

Sobre el terreno que se había comprado anteriormente, dijo que fue una “barbaridad” haber comprado un par de hectáreas por 50 millones de pesos.

Sobre los terrenos ya detectados, sin mencionar ubicación exacta, indicó que están alejados de la mancha urbana, los que deberán tener espacio incluso para juzgados.

“No quisiera hablar del lugar ni del anterior terreno, no era para un penal, los que saben de construcción, donde se va a meter un penal en dos hectáreas”, sostuvo.

Señaló que con ese terreno se está haciendo un proyecto para que probablemente pudiera ser el nuevo panteón municipal de San Pedro Cholula el que urge.

El compromiso

El pasado martes, el gobernador Miguel Barbosa, afirmó ser aliado del municipio de San Pedro Cholula, por lo que se comprometió a concretar en este año el tema de la construcción del reclusorio.

“Hay que hacer la cárcel de Cholula, tenemos forma de fondear”, dijo al presidir de forma virtual el Segundo Informe de Labores del alcalde Luis Alberto Arriaga Lila.

Apuntó que para su administración es prioritario que este municipio cuente con un reclusorio acorde a las circunstancias y que el actual deje de funcionar, dado que se encuentra instalado en un inmueble viejo de hace 200 años, que no cubre los requisitos para albergar de manera digna a las personas privadas de su libertad.

Reiteró su compromiso de apoyar las obras requeridas por los pobladores de San Pedro Cholula a fin de que tengan mejores condiciones de vida. Al mismo tiempo reconoció que el edil Arriaga Lila y su Cabildo han dado muestras de gobernar con vocación de servicio.

De este modo, aprovechó el momento para señalar que en el ejercicio de gobierno y de las funciones públicas se debe actuar con honestidad, buena fe y sobre todo con vocación de servicio, característica principal de las y los nuevos servidores públicos.