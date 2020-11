En medio de la pandemia, en algunos casos clandestinamente, se siguen celebrando fiestas multitudinarias en distintos puntos del estado, llamadas Covi-Halloween.

Tan solo en los primeros minutos de este sábado, en San Andrés Cholula, se evitó una fiesta de más de cincuenta personas en un predio ubicado en la avenida 17 Poniente.

Fueron elementos de Protección Civil estatal y municipal, quienes evitaron la fiesta particular, a pesar de que los concurrentes acusaron abuso de autoridad, sin embargo se encontró en el predio venta de bebidas alcohólicas y ninguna medida sanitaria.

El día anterior, Protección Civil Estatal clausuró tres antros por sobrecupo y no acatar normas sanitarias, en Puebla fue clausurada la cantida de Don Chingón, mientras que Mala Mía y La Cantina de Lomas en Cholula la misma noche de su inauguración.

La Cantina de Don Chingón (29 Sur y Avenida Juárez) fue clausurada por Protección Civil Estatal al exceder el 30 por ciento del cupo y por incumplir las normas sanitarias en la pandemia y no acatar el Decreto emitido por el gobierno estatal.

Gerencia y seguridad privada de La Cantina de Don Chingón impidió que los medios de comunicación documentaran la sanción con imágenes.

El recorrido de supervisión de autoridades estatales llegó a Sonata donde en su noche de inauguración fue clausurado por sobrecupo e incumplir horario de cierre Cantina Lomas, del fraccionamiento Lomas de Angelópolis, en acción conjunta entre Protección Civil Estatal y de San Andrés Cholula.

Otro antro clausurado la misma noche de su inauguración fue “Mala Mía” de San Andrés Cholula por sobrecupo y venta de bebidas alcohólicas sin alimentos.

El operativo fue encabezado Teniente, Eduardo Vargas Arevalo, Director Operativo de Protección Civil Estatal, quien reiteró que las multas van desde el cierre temporal de tres horas hasta multas de 50 a 5 mil UMAS.

El Director de Protección Civil y Bomberos del municipio de San Andrés Cholula, Omar Pérez Torres señaló que tras un reporte, elementos de la Dirección acudieron al establecimiento ubicado en Avenida del Sol-

En el lugar se percataron del incumplimiento de las medidas emitidas por el ejecutivo del estado, por lo que se procedió con la clausura la noche del jueves.

De este modo se exhortó a todos los establecimientos tramitar su distintivo de “Buenas Prácticas”, para reconocer quienes han actuado responsablemente, acatando los decretos estatales.

Se deben seguir las medidas de higiene y sanidad instauradas, por ejemplo: contar con tapete sanitizante, gel antibacterial y brindar servicio con un aforo del 30%.

El estado de Puebla concluyó la semana con 175 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas, dio a conocer el secretario de Salud, José Antonio Martínez.

Indicó que se tiene un acumulado de 4 mil 913 personas que han perdido la vida, 11 defunciones más en las últimas 72 horas.

Respecto a la hospitalización, indicó que se tiene registro de 331 pacientes, de los cuales, 57 requieren ventilación.

En general se han registrado 911 casos activos distribuidos en 60 municipios de la entidad, explicó el funcionario estatal.

Desglosó que se han realizado 63 mil 773 muestras, dando un acumulado de 37 mil 483 casos, 175 positivos más que ayer.

Revisiones

Protección Civil Estatal y la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS), han visitado 41 establecimientos comerciales, principalmente de los giros de restaurante y restaurante-bar, informó el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez.

Por su parte, el secretario de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del municipio de Puebla, Gustavo Ariza Salvatori, llamó a los poblanos a reforzar las medidas sanitarias para prevenir el contagio de coronavirus en Temporada de Muertos.

“Lo que podemos hacer es prevenir cuando salimos para no contagiarnos y al llegar a nuestras casas desinfectarnos para no contagiar a los familiares que no pueden salir, debido a que se están registrando los contagios del virus en los hogares”, dijo.

Recomendó a las personas que hagan uso de cubrebocas cuando salgan de sus hogares para realizar sus actividades esenciales y al llegar a casa, deben retirar la mascarilla de manera adecuada.

No deben olvidar el uso del gel antibacterial, lavarse las manos, limpiar todos los artículos con los que ingresan, desinfectar los zapatos, ropa, lavarse los dientes y cepillarse el cabello.

Nuevamente, recalcó que en esta contingencia sanitaria, los jóvenes son quienes están desacatando los decretos y medidas sanitarias; siguen saliendo y realizando fiestas privadas y llevan el virus a sus hogares.