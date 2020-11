El expresidente de México, Vicente Fox, a través de sus redes sociales, felicitó a Joe Biden luego de su triunfo en las elecciones de Estados Unidos, donde ya es considerado presidente electo.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, Fox Quesada aseguró que “ahora sí regresará la grandeza a Estados Unidos” y de paso, "raspó" a la llamada Cuarta Transformación.

¡Ni fifís ni chairos ni color en la piel! Todos iguales. Todos Americanos.”.

En su publicación, Fox Quesada retomó el ensayo ‘En defensa de la Ilustración’ del científico cognitivo Steven Pinker, al señalar que se debe regresar a tal movimiento cultural e intelectual, con la aplicación de la razón, la ciencia y el humanismo.

Bienvenido Sr Presidente Biden.

Ahora si regresará la grandeza a esa gran nación!

Ni fifis, ni chairos, ni color en la piel!! Todos iguales. Todos Americanos.

Back to Enlightment:

"Razon, Ciencia y Humanismo."

World belongs to us all,

Welcome Pdte. Biden.