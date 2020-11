Un saldo de cuatro heridos, dos periodistas y dos civiles, dejó una manifestación feminista en el palacio municipal de Quintana Roo para exigir el esclarecimiento del feminicidio de Blanca Alexis, luego de Policías Municipales de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, dispararon al aire y al piso para dispersar la protesta.

En las grabaciones se puede ver cómo al realizar las detonaciones uno de los manifestantes le dice a los policías: “¡Derechos humanos, tranquilos!”, sin embargo, el elemento le responde: ‘”¡Váyanse a la verga!” para después acercarse a golpearlo.

"¿Hasta dónde la manifestación?, ¿hasta dónde puedes llegar como un manifestante que está indignado? y ¿hasta dónde como autoridad estás obligado a detener cuando ya hay un riesgo en el caso de una presidencia municipal en donde sabemos que hay documentación que hay que resguardar y cuando tu ya ves que quieren incendiarte el palacio, ¿hasta dónde se puede llegar como autoridad?", Enrique Núñez durante el programa Destrozando la Noticia (#DLN).

La manifestación comenzó desde la avenida Xcaret y tomó la avenida Tulum para llegar al ayuntamiento de Benito Juárez, donde la policía previamente resguardó el edificio con vallas metálicas para intentar contener posibles desmanes, no obstante tras los destrozos realizados por las y los participantes, los elementos decidieron lanzar gas lacrimógeno y disparos al aire.

"¿Las víctimas hasta donde pueden manifestarse de manera violenta?, pues lo que pasa es que la violencia que ellos han sufrido no hay más que ver el documental de Las tres muertes de Marisela Escobedo, ok no van a resolver nada pero hay un desfogue que no justifico pero puedo tratar de entender", opinó Gerardo "Yuca" Sánchez.

Al respecto, el secretario de Seguridad de Quintana Roo, Alberto Capella, condenó la agresión y señaló que ordenó que se realice una investigación interna, además, el gobernador del estado aseveró que dio “instrucciones precisas de NO agresiones y NO armas en las marchas que se darían el día de hoy”.

"Desde mi punto de vista es muy difícil, no solamente la solución sino desde el análisis, si a tu hija te la desaparecieron, te trataron mal en el Ministerio Público, te la revictimizaron, te dijeron que era una puta, que se había ido con el novio, no te quisieron aceptar la denuncia, se burlaron de ti no le dieron seguimiento, pues tú has sido violentada mucho más de lo que acabamos de ver", explicó el "Yuca".

El feminicidio de Bianca

La Fiscalía de Quintana Roo confirmó este lunes que fue hallado en Cancún el cadáver de la joven de 20 años Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, “Alexis”, por quien se había emitido una alerta de desaparición, desde el 7 de noviembre.

De acuerdo con reportes de medios locales, el sábado salió a hacer una venta de un vaporizador y ya no volvió con su familia. Su cuerpo, de acuerdo con la Fiscalía, fue encontrado “con claras huellas de violencia en la calle Monte Pandera del Fraccionamiento Vista Real de la Supermanzana 252 del municipio de Benito Juárez”, y fue identificado por sus familiares.

