Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la gente no acudir al Palacio Nacional a felicitarlo con motivo de su cumpleaños 67, y a cambio mandar abrazos a distancia “por telepatía”, para preservar la sana distancia frente a la pandemia Covid.

"Pinche viejo payaso, a ver... anda de gira por todos lados, convocando a la gente, hemos visto la camioneta rodeada por un chorro de gente y él dejándose querer y ahora nos sale con la pinche vacilada: 'no me vayan a llevar serenata', que no sea payaso", opinó Enrique Núñez esta noche durante el programa Destrozando la Noticia (#DLN).

Sin embargo, a pesar del llamado de López Obrador, seguidores del político comenzaron a llegar con mariachi a los alrededores del Palacio Nacional con regalos cantando canciones como “El mariachi loco”, “El rey”, “Amor eterno”, así como las típicas porras de “es un honor estar con Obrador”.

Al respecto, Núñez dijo que sería absurdo llevarle mariachis a una zona tan grande: "son dos zócalos de Puebla, ¿dónde podrías saber que duerme el señor presidente?, tendrías que llevarle 500 mariachis para ver si en una de esas mil ventanas es donde duerme el presidente, que no sea payaso, esto es un tema donde te das cuenta de su populismo".

Además, el mandatario federal señaló que mañana la pasará con su esposa e hijos, "vamos a comer juntos y ya el sábado a seguir. Es probable que vaya a Tabasco sábado y domingo y quiero también ir a Chiapas para ver cómo se están desarrollando los planes, las presas y cómo está la inundación, si ya está bajando el agua", explicó.

