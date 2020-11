Ante la pandemia de COVID-19 en México, algunos estados de la República multarán a quienes no usen cubrebocas hasta con 8 mil pesos.

Puebla

El gobernador de la entidad, Miguel Barbosa, informó que es obligatorio el uso de cubrebocas en la entidad e informó que su gobierno adquirió medio millón de tipo cubrebocas N95, mismos que fueron destruidos a los médicos de la entidad.

Ciudad de México

De acuerdo con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum anunció que habrá sanciones para quien no use el cubrebocas en la calle. Informó también que las sanciones se aplicarán en los establecimientos del Centro Histórico que no cumplan con el uso de mascarillas ni de caretas.

Otros estados que han implementado esta medida son:

Campeche

En este estado el uso de cubrebocas se considera obligatorio desde el 22 de abril, luego de que la medida se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Para las autoridades locales, el uso de las mascarillas ayuda a reducir el número de contagios por COVID-19 en la entidad.

Quintana Roo

En julio de este año, el Diario Oficial del Estadod e Quintana Roo contempló la aplicación de sanciones económicas, arrestos de hasta 36 horas y multas de hasta 3 mil pesos para quienes no porten mascarillas en la vía pública ni en espacios públicos, o se nieguen a mantener la sana distancia.

Yucatán

El gobernador de la entidad, Mauricio Vila Dosal anunció en meses pasados el uso obligatorio del cubrebocas para contener la pandemia de COVID-19. Entre las medidas que se aplicaron está que los negocios no permitan la entrada a clientes que no porten la mascarilla, mientras que en el transporte público tampoco se permitirá el acceso a quien no cumpla con las normas sanitarias. Los vehículos particulares únicamente podrán transportar a una persona, salvo cuando sea trasladado para recibir atención médica.

Nuevo León

En este estado se aplicarán sanciones que van desde el trabajo comunitario, hasta 36 horas de arresto en caso de no usar cubrebocas.

Jalisco

En el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, entró en vigor en abril las sanciones y multas previstas para quienes no cumplan con las normas sanitarias; se trata de arrestos hasta por 36 horas y multas económicas para quien no cumpla con normas sanitarias.

Coahuila

En este estado usar mascarilla es obligatorio desde abril, mientras que las sanciones pueden ir desde las 36 horas de arresto hasta multas a automovilistas de 800 pesos.

Chihuahua

Con la finalidad de establecer como medida de prevención y cuidado a la salud pública, el uso obligatorio de cubrebocas en las personas, el Congreso del Estado de Chihuahua, expidió en Sesión Ordinaria virtual la Ley que Regula el Uso Obligatorio de Cubrebocas.

Las multas, en el caso de propietarios o administradores de los establecimientos comerciales, industriales, empresariales, de negocios o de servicios previsto en el artículo 12, será de hasta 15 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). En los demás casos será hasta 5 veces el valor diario de la dicha Unidad.

Tamaulipas

Desde la llegada de la pandemia a México, el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca declaró Emergencia Sanitaria Estatal y anunció el uso obligatorio de cubrebocas.

Durango

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres presentó una iniciativa al Congreso del Estado para hacer obligatorio el uso de cubrebocas hasta que concluya la emergencia por Covid-19 en lugares públicos. Éste deberá ser obligatorio en el interior de establecimientos comerciales, de servicio, industria, centros de trabajo y transportes de pasajeros

Morelos

Tras el creciente aumento de contagios de COVID-19, se aprobaron sanciones y hasta 36 horas de arresto para quienes se nieguen a usar cubrebocas.

Con información de Radio Fórmula