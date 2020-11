Durante su visita a la junta auxiliar de Tlaxcalaltongo, en el municipio de Xicotepec, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó el legado de Venustiano Carranza, quien fue asesinado en esa localidad hace 100 años.

El mandatario indicó que, cuando Carranza era gobernador de Coahuila, fue el único que se incorporó por el asesinato de Madero, y llamó al pueblo a enfrentar al “tirano” Victoriano Huerta. Además, mantuvo encendida la revolución e impulsó la Constitución de 1917.

“No solo lo reprueba, sino que llama al pueblo a luchar para derrocar a Victoriano Huerta. Deja la gubernatura y encabeza el movimiento revolucionario. Él es el que constituye al actual Ejército Mexicano”, puntualizó.

Asimismo, nacionalizó el petróleo (1917), que posteriormente fue expropiado por el presidente Lázaro Cárdenas del Río (1938).

Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta le manifestó el respaldo de las y los poblanos para continuar con la construcción de la “cuarta transformación” del país.

“Lo queremos acompañar sin dudas, ni titubeos: queremos que se lleve la certeza que en Puebla no vamos a fallarle”, expuso el mandatario estatal al titular del Ejecutivo federal, quien presidió la Evaluación de Programas para el Bienestar.

Barbosa Huerta afirmó que no debe tener élites ni grupos de disputa en el poder que lleven al debilitamiento y destrucción de este movimiento, cuyos beneficiarios son los pobres y ya no los neoliberales como sucedía en el pasado, destacó.

López Obrador indicó que la “cuarta transformación” se está desarrollando sin violencia, pero con profundidad, y explicó que es consistente en acabar con la corrupción y poner en el centro al pueblo.

“Yo tengo principios e ideales, no soy un ambicioso vulgar, no luché por un cargo, luché por una transformación y nunca jamás voy a traicionar al pueblo, no les voy a fallar”, dijo.

Al evento asistieron el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez; la subsecretaria de Desarrollo Social y Humano, Ariadna Montiel Reyes; el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, Hugo Raúl Paulín Hernández, y la alcaldesa de Xicotepec, Guadalupe Vargas Vargas.