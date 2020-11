En Puebla ya habría más de 15 mil personas fallecidas a consecuencia de complicaciones del Covid-19 y 780 mil infectados desde que inició la pandemia, según estimaciones del Instituto de Investigaciones Geológicas y Atmosféricas A.C. (IIGEA).

El estudio es basado en el modelo Centinela, que calcula por tres por cada muerte confirmada de una persona por la enfermedad producto del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Asimismo, se indica que anteriormente el cálculo por cada persona infectada era de siete contagios, pero ahora al haber relajado las medidas de confinamiento, se disparó hasta por 20.

Por lo tanto, con estas estimaciones, en el estado de Puebla oficialmente se han contabilizado 5 mil 211 muertes por Covid-19, pero en realidad podría haber más de 15 mil 600 fallecimientos, ya que a mayoría no lleva registro de laboratorio.

En tanto, oficialmente se han registrado 39 mil 959 personas infectadas en Puebla desde el 10 de marzo cuando se registró el primer caso, pero con el modelo Centinela la cifra ya podría alcanzar más de 280 mil contagios.

A nivel nacional las cifras son alarmantes, al confirmarse oficialmente un millón 25 mil 969 casos, pero se estima que ya son 29 millones 389 mil 400 personas contagiadas desde que llegó el SARS-CoV-2 a México, casi un tercio de la población.

En cuanto a muertes, oficialmente se han confirmado 100 mil 823 defunciones, pero según los referidos cálculos ya serían en realidad poco más de 382 mil muertos en todo México.

Metodología

El IIGEA presenta un análisis para tratar de estimar de una forma realista la situación actual en el país, el que ha procurado el esfuerzo de contribución a la transparencia de la información sobre el seguimiento de la evolución de la pandemia en México.

Inicialmente se estimó que el factor de transmisión, tomando en cuenta las cuarentenas y distanciamiento social, se encontraba entre 1.3 a 4.6, lo que quiere decir que por cada infección podrían existir otras 4 posibles.

En México inicialmente estimó que por cada infección podrían existir otras 8 posibles, pero el desconfinamiento temprano provocó que ésta estimación ascendiera a cerca de 22.8, indicador con infectados totales, asintomáticos, muertos, reconocidos y no reconocidos.

La estimación de mortalidad de IIGEA se basa en la totalidad de las infecciones estimadas en una tasa de 1.75.

“¿Porqué México maneja según datos oficiales un porcentaje de mortalidad del 11%? la respuesta es: Falta de Pruebas, al faltar pruebas únicamente se estarán registrando los casos ya perdidos. Tasa de mortalidad y Tasa de replicación van de la mano. Las estimaciones puede reflejar la situación más cercana a la realidad del COVID-19 en México”, sentencian.

Los datos son recolectados diariamente de las Secretarías de Salud de cada estado. Cada uno de ellos tiene su propia metodología de reporte y todos publican su corte de datos en horarios distintos durante el transcurso del día.

El Gobierno Federal realiza el corte nacional diario a las 13 horas, lo que provoca de inicio un retraso con los datos estatales que reporta IIGEA a las 23 horas de forma diaria.

Sólo unos pocos Estados incluyen en sus informes los resultados recabados por laboratorios privados, lo que en general provoca una diferencia cercana al 50% sobre los datos federales de dichas entidades en los cortes diarios.

En el panel los indicativos IIGEA señalan que esa información fue recabada, revisada y publicada por ésta institución según los reportes estatales.

¿Qué es Modelo Centinela?

Se llama Centinela a la estrategia del gobierno mexicano para vigilar el comportamiento de la pandemia de coronavirus en el territorio.

Se trata de un programa de vigilancia epidemiológica y se utiliza en varios países para monitorear enfermedades como la influenza estacional, pero en México se ha vuelto el centro de una intensa controversia.

Se debe a que la Secretaría de Salud decidió utilizarla en lugar de aplicar pruebas masivas en la población para detectar contagios.

Es un sistema que utiliza un método similar al de las encuestas, que permite estimar el sitio y la cantidad de personas con posibilidades de contraer el virus.

Con esta metodología se obtienen datos más precisos y en un menor plazo que al llevar a cabo millones de pruebas entre la ciudadanía, explicó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell.

RECOMENDACIONES IIGEA:

- Quédate en casa.

- No acudas ni realices reuniones de más de 50 personas.

- Evita tocar tubos y pasamanos.

- Tose y estornuda sobre el ángulo interno del codo.

- De preferencia no uses barba, ya que es reservóreo del virus, si usas cubrebocas definitivamente rasúrate la barba y bigote. Mantén tu rostro limpio.

- Evita el uso de corbata y camisas o sudadesras de 'Cuello de Tortuga'.

- Evita el uso de relojes y pulseras de mano.

- No saludes de beso ni de mano.

- Desinfecta constantemente tu teléfono celular, así como equipos de cómputo y tabletas.

- Lávate las manos con agua y jabón, sólo en caso de ser imposible usa gel antibacterial de Base 70% o más.

- No toques tu cara si no te has desinfectado las manos.

- Desinfecta tus lentes y evita colocar o quitar lentes de contacto sin desinfectarte las manos antes.

- Al comprar productos límpialos con un trapo que contenga cloro, sobre todo latas y plásticos, lava bien las verduras.

- Limpia constantemente las perillas y manijas de puertas dentro y fuera de tu hogar, además de tu auto.

- No prestes tus llaves, las puedes desinfectar sumergiéndolas en agua con jabón o agua con un poco de cloro por 30 segundo