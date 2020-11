A poco más de ocho meses de registrarse el primer caso de coronavirus en México, la pandemia de Covid-19 ha generado diversas crisis en todo el mundo y, de acuerdo con Bloomberg, México es considerado el peor país para vivir la era del coronavirus.

El estudio señala que México es el lugar 53 de 53 países estudiados para vivir la pandemia de coronavirus, pues en casi todos los rubros, el país carece garantías para la sociedad.

El medio de comunicación internacional señaló que en el análisis del estudio, se tomó en cuenta el manejo de la emergencia sanitaria, la estrategia de interrupción de negocios, así como las afectaciones a la movilidad de la sociedad.

Los datos de Bloomberg destacaron que Nueva Zelanda es primer lugar en dicho ranking, pues considera que el manejo de la pandemia ha sido rápido y decisivo, así como la manera de evitar más contagios en le territorio.

En el caso contrario, el estudio considera que México tiene un alto porcentaje de casos no detectados además de un “enfoque de liderazgo arrogante” en las autoridades como los causantes de esta posición.

En ese sentido, Bloomberg criticó la actuación del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Brasil, Jair Bolsonaro, quienes fueron tachados de minimizar la emergencia sanitaria desde el comienzo.

