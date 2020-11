A través de sus redes sociales, el laboratorio Moderna dio a conocer que su vacuna contra COVID-19 tiene una eficacia del 100 por ciento para prevenir casos graves de la enfermedad.

Mediante un comunicado, la empresa informó que la vacuna en fase 3 ha dejado una eficacia del 94%.

“El análisis de eficacia principal del estudio de fase 3 COVE de mRNA-1273 que incluyó a 30 mil participantes incluyó 196 casos de COVID-19, de los cuales 30 fueron graves. La eficacia de la vacuna en general fue del 94.1 por ciento. La eficacia de la vacuna contra COVID-19 en casos graves fue del 100 por ciento".

Ante los óptimos resultados obtenidos, Moderna expuso que su eficacia general es de 94.1 y para casos graves de 100 por ciento, por lo que con esos argumentos, solicitará a Estados Unidos y a Europa el uso de emergencia de sus dosis.

Moderna, junto a Pfizer, quien se alió con la farmacéutica alemana BioNTech para crear su vacuna, son dos de los desarrolladores más adelantados y cuyas vacunas han demostrado la mayor eficacia.

Además de estas vacunas, también están trabajando AstraZeneca y la Universidad de Oxford lleva un desarrollo acelerado, su eficacia, en comparación con los laboratorios estadounidenses, es menor.

Moderna, que creó sus inyecciones junto con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos ha dejado resultados óptimos.

We just announced the primary efficacy analysis in the Phase 3 COVE study for mRNA-1273, our COVID-19 vaccine candidate and that today, we plan to request an Emergency Use Authorization from the U.S. FDA & conditional approval from the EMA. Read more: https://t.co/90FbcVHdWN pic.twitter.com/36tpY0QeFl