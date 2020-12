Para quienes buscan otras formas de entretenimiento cómodas y accesibles, la plataforma VIX CINE & TV, ofrece más de 20 mil horas de contenido, entre telenovelas, películas, series y más; todo totalmente gratis y sin necesidad de suscripción o plazos. Importante decir que la multiplataforma de VIX CINE & TV, para disfrutar, está disponible en todas las plataformas móviles como VIX.com, Roku, Fire TV, Android TV y Apple TV y este mes de diciembre además de su contenido normal, ha incluido una programación especial de Navidad y Año Nuevo la cual ya se puede disfrutar junto con todo su contenido general de la plataforma.

Recomendaciones del mes

Encontrándonos en el último mes de este año, se ha incluido una programación especial de películas navideñas, de Año Nuevo y musicales, para disfrutar junto con los seres queridos. Entre estas encontramos:

Mi dulce Navidad. La exitosa ejecutiva de marketing Sadie es hija de los dueños de una tienda de chocolate tradicional en un pequeño pueblo. Sadie se separó de su familia y tiene problemas para pedir ayuda. Decide pasar la Navidad en su ciudad natal cuando descubre que sus padres están planeando vender la tienda y poner en peligro sus sueños de infancia de heredarla. Sadie tiene el encargo de enseñarle al nuevo propietario los misterios del chocolate y mágicamente, el amor se cocinará a través de los espíritus navideños.

Navidad vuelve a casa. Con la ayuda de su amor de infancia y de su hijo de seis años, Abbey redescubre su espíritu navideño mientras recrea los adornos hechos a mano de su abuela para la feria navideña anual de su ciudad natal.

La velada de Navidad. En el corazón de la campiña inglesa se encuentra el encantador pueblo de Gladbury. Cuenta la leyenda que cada 25 años un ángel visita al fabricante de velas del pueblo y toca una sola vela. Quien enciende esta vela recibe un milagro en Nochebuena. Pero en 1890, en los albores de la era eléctrica, esta leyenda centenaria puede llegar a su fin.

Un beso de Navidad. Con la esperanza de poner en marcha su carrera, Wendy una diseñadora dejó el trabajo en el teatro local para trabajar como asistente de Priscilla Hall, la diseñadora más prestigiosa de la ciudad. Hall trabaja con Wendy las veinticuatro horas del día y así es como Wendy se encuentra atrapada en un ascensor a altas horas de la noche con un extraño increíblemente guapo. Wendy y el hombre misterioso comparten un beso impulsivo, romántico que cambia la vida antes de que se abran las puertas y Wendy salga corriendo.

La Navidad llega a Canaán. Bobber necesita una extensa cirugía ortopédica y meses de terapia física intensiva para recuperarse de un accidente automovilístico. Bobber inicia exitosamente la terapia y su padre comienza a enamorarse de Briony Adair la especialista en rehabilitación física.

Un perro navideño. Murphy, un cachorro increíble con habilidades telepáticas especiales, escapa de un encierro del gobierno y corre directamente a los brazos amorosos de dos hermanos. Los chicos y sus amigos deben ocultar a su talentoso amigo de cuatro patas de helicópteros, drones y un grupo de trabajo del FBI.

Poco más de un Año. Después de caer borracho del techo en una fiesta en casa de Año Nuevo, Owen decide que es hora de hacer algunos cambios al por mayor en su vida. Durante el año siguiente, vuelve a entrar en la vida de su hijo separado, reaviva viejas amistades, deja de beber y se enamora de Vera, una cajera de banco y compañera divorciada. Todo en un intento por rodearse de una familia, reemplazando inconscientemente a la que había perdido prematuramente. Owen, propietario de una máquina expendedora, pronto descubre que a veces en la vida solo necesitas un pequeño cambio.

Prueba de fe. John y Alexa Taylor parecen tener una vida perfecta son la envidia de todos los padres de la ciudad. Su hijo Beau es la estrella del fútbol de la escuela secundaria y su hija Ravyn es una estudiante sobresaliente. Pero cuando Beau es sorprendido bebiendo alcohol, su lugar en el equipo y su brillante futuro están en juego. Con la temporada de fútbol en juego y la comunidad crítica dándoles la espalda, todos los miembros de la familia Taylor se encuentran en una encrucijada. Ahora, deben encontrar la fuerza el uno del otro y el coraje espiritual para demostrar que la fe y la familia es lo único que realmente importa.

12 Perros hasta Navidad. Jack es un adolescente huérfano problemático que debe cumplir servicio comunitario en un refugio de animales, sin esperarlo se empieza a contagiar del espíritu navideño y se propone conseguir un buen hogar para doce perritos antes de Navidad y de que el refugio cierre. Jack aprenderá a confiar y a creer en los milagros. Protagonizada por: Reginald Vel Johnson, Vincent Giovagnoli, Chandler Parnell y Peggy Barnell.

Fantasmas de Navidad. Un niño se sorprende cuando su padre gruñón le da a un granjero un aviso de ejecución hipotecaria justo antes de Navidad. Se despierta una noche para descubrir a los animales de granja en su habitación, que revelan que pueden hablar y se ofrecen para ayudarle a jugar un truco que le enseñará a su padre la importancia del espíritu navideño. Protagonizada por Brian Cook y Christian Laurian Kerr

Especiales de Música

Tony Bennett, en vivo en el Festival de Itunes. Disfruta de la voz y estilo inigualable de Tony Bennet con este concierto ofrecido en el 2010 con canciones como: Smile, Who cares, For once in my life VIX - Tony Bennett - En vivo en el Festival de Itunes.

Justin Timberlake, en vivo en el Festival de Itunes. Para los fans de Justin, un especial con lo mejor de su música y estil, ponte a bailar y a corear: Sexy back, Cry me a river, Señorita por mencionar parte del setlist de Timeberlake.