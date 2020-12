A través de sus redes sociales, el diputado de San Luis Potosí, Pedro Carrizales, mejor conocido como “El Mijis”, dio a conocer que tras varios meses de atención médica, este mes de diciembre venció al cáncer de próstata que padecía desde 2019, por lo que anunció su retorno a la vida política en las filas del Partido del Trabajo.

“El Mijis”, dio a conocer en el pasado mes de septiembre que padecía cáncer de próstata y que sería sometido a una cirugía como parte de su tratamiento.

A veces da miedo aceptar la realidad. Hoy entro a cirugía después de 1 año de luchar contra el cancer. Me alejé y guardé la noticia sin ver que podía lastimar a quienes me aman. Les juro que la voy a librar y chambearé hasta mi último gramo de vida; nunca dejo luchas a medias✌🏽

A poco más de cuatro meses de esta noticia, el diputado "de barrio" confirmó en sus redes sociales que su estado de salud mejoró mucho y está en condiciones de regresar a la política.

Mijis 1 - Cáncer 0



1 año 3 meses después, me dieron la noticia de que ya no existe cáncer en mi cuerpo



Se que por algo Dios me dejó seguir viviendo; desde aquí, les juro que así como vencí al cáncer, algún día venceremos la desigualdad



