La presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior, Olga Lucia Romero Garci-Crespo señaló que la comparecencia que se tiene prevista de Claudia Rivera, es porque existen cinco denuncias que tienen suficientes elementos para considerar que algo está mal.

En conferencia de prensa durante la conmemoración del día internacional contra la corrupción, y la intención es terminar con el grave daño que se causa a las instituciones.

Mandato del poder cedido

La legisladora recordó que cualquier persona puede presentar una denuncia de hechos, y en el caso del Ayuntamiento de la capital, se recibieron cinco denuncias con suficientes elementos para considerar que algo está mal

Comentó que lo que se puede hacer en el caso de Claudia Rivera, solicitar una auditoría especial, a la Auditoría Superior del Estado, pero se le está brindando una oportunidad para que aclare los señalamientos.

Romero Garci-Crespo, recordó que todos los servidores públicos pueden ser llamados a comparecer, por lo tanto la Comisión Inspectora si está facultada, y no puede ignorar que los presidentes municipales son servidores públicos.

Expresó que cuando se advierte que hay hechos irregulares en el manejo de los recursos públicos, pero la comisión se está actuando siempre dentro del marco de la ley, e insistió que no es inquisición ni imposición, se busca que no se altere el ejercicio, no se juzga ni se sancionaría .

Advirtió que hay otras facultades cuando no se aclaran los procesos, e incluso está la destitución, pero se confía en la voluntad de la presidenta municipal.

Recordó que funcionarios que han acudido como la secretaria de Turismo, el Fiscal, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, entre otros, sin que haya un linchamiento, ya que no es un garrote político.