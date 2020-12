El presidente de Partido Encuentro Solidario (PES) Hugo Erick Flores Cervantes “es tan chiquito como su partido”, refirió el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien auguró la derrota de este instituto “que se escuda en la hipocresía moral y religiosa”, pero que no representan a las y los ciudadanos.

El mandatario poblano ventiló que el líder nacional del PES solo se colgó del trabajo del partido lopezobradorista “aunque ahora reniega de Morena y está cerca de Andrés Manuel porque quiere que lo cobijen. Como le hubiera gustado que hubiera una reforma en donde se haya podido participar en alianzas”, dijo el gobernador, al afirmar que este partido solo no puede ni podrá conservar su registro del 3 por ciento requerido de acuerdo a la Ley Electoral.

“El educadito de Hugo Erick Flores vino a Puebla engañadito, vino engañadito, es la opinión de un presidentito, de otro presidentito, las opiniones de Hugo Erick son las opiniones de un presidentito nacional de un partido que ahí está cerca de Morena”, resaltó el mandatario local.

Después de las declaraciones de Flores Cervantes, quien renegó de los tres diputados del PES, al criticar que han apoyado las iniciativas impulsadas por Morena y las del gobernador, además de que apoyaron la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto al matrimonio igualitario, el gobernador respaldo a los legisladores de Encuentro Social.

El gobernador defendió a los diputados al señalar que ellos han sido de Morena como Fernando Manzanilla es panista y priista, “los diputados nunca fueron del PES ni de Encuentro Solidario que no les diga traidores, nunca fueron eso, siempre fueron de Morena, esa es la realidad, ni Fernando Manzanilla es del PES ni de Encuentro Solidario, Fernando Manzanilla es más panista que del Encuentro Solidario, más priista que de Encuentro Solidario y obviamente no es de Morena”, dijo.

El gobernador ventiló además que el registro que se le otorgó al PES fue un “regalo político”, más no es por la estructura que tiene, pues este partido carece de presencia real en los 217 municipios de Puebla, “que diga cuánto le dieron del gobierno para la formación del partido político PES que diga, que diga y de dónde lo saco Manzanilla, que diga el presidentito que vino a Puebla a quererse poner muy gallito”, sentenció el mandatario local.

Manzanilla un conspirador y brujo que solo hace el mal

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta también tildó al diputado federal Fernando Manzanilla Prieto de conspirador y brujo, refirió que su gobierno no necesita los buenos deseos de una persona que solo piensa en hacer el mal.

“Gente como Manzanilla de esos conspiradores y brujos nunca le desean bien a nadie se dedican a la conspiración y a la maldad. Que no quieran pasarse de listos en Puebla a querer ofender al gobernador”, advirtió el mandatario local.

A su vez, dijo que Manzanilla Prieto tiene la obligación moral de ser candidato del PES, por lo que no es una sorpresa que haya expresado sus aspiraciones, incluso no dudo que al no alcanzarle para la alcaldía de Puebla participe como diputado plurinominal, pues “no sabe jugar de otra”.

“Tiene la obligación de ser candidato por Puebla del PES, la obligación moral política de aportar votos para que el PES no pierda su registro, pero qué creen que lo va hacer Manzanilla, él fue candidato en 2018 porque estaba todo resuelto y ahora quiere que Morena lo haga su candidato es lo que quiere, en su mismo distrito es lo que quiere o quisiera que Morena lo hiciera su candidato a diputado local o quieren que lo hagan plurinominal no sabe jugar de otra”, dijo.

Finalmente, el gobernador tildó de hipócritas a quienes lideran el PES y que solo buscan criticar al gobierno de Morena, “conozco al presidentito es chiquito, es chiquito”, concluyó.