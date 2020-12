Un exceso que las y los diputados federales pretendan reelegirse sin solicitar licencia de sus funciones, consideró la diputada de Morena, Vianey García Romero, quien afirmó que esta situación generará inequidad en la contienda electoral.

"Me parece que ha sido un exceso desde la legislación en la Cámara de Diputados Federales, creo que si se tuvo que haber garantizado que aunque la Constitución permite el derecho a la reelección no tienen que estar en el cargo, porque no sabemos si están ocupando dinero público, no sabemos si están en horarios laborales", dijo la diputada local.

Señaló que, al participar las y los diputados federales en las campañas para reelegirse y, al mismo tiempo desempeñar sus funciones, se puede interpretar como un presunto desvío de recursos.

"El exceso viene desde la Cámara de Diputados, tenemos que ver cómo responde el Tribunal porque ya está legislado, pero desde mi punto de vista el exceso vino desde la Cámara de Diputados", señaló.

En tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve impugnaciones por este tema, la diputada local refirió que se deben acatar los lineamientos que ya emitió el Instituto Nacional Electoral (INE).

"Es importante recordar que los acuerdos que emite el Instituto se tienen que respetar como fue en la pasada contienda en donde no estaba legislado en materia de paridad y aún así se respetó por parte de los partidos por los bloques de competitividad y en ese sentido los acuerdos a los que se suman el Instituto también tendrían que sumarse los partidos si quieren dar una muestra de que no sólo es el poder por el poder", dijo.

Si bien ya esta legislado el tema, la diputada local refirió que por ética los diputados federales deben separarse de sus cargos para entonces pedir el voto en las campañas de 2021.

"Yo no haría ningún llamado (lnstituto) porque el exceso vino desde la Cámara de Diputados sobre todo por el recurso público, tenemos que transparentar de dónde viene el ejercicio de la campaña. Yo ceo que cada uno de los que quieran aspirar a una relección si es importante que deban pedir una licencia porque deben ser transparentes con el uso de recursos públicos", dijo la diputada local.

"Alianza PRIANRD fracasará"

En otro punto, la diputada local auguró la derrota de las y los aspirantes del PAN, PRI y PRD, pues aseguró que ellos "buscan el poder por el poder", dejando a un lado verdaderas propuestas para las y los ciudadanos.

La legisladora local señaló que ante este panorama, Morena y sus aliados ganarán por mucho en las elecciones del siguiente año; incluso señaló que volverán a tener mayoría en las cámaras federal y locales.

Por último, la diputada local refirió que con las reformas en materia electoral local se prevé que haya más equidad en la contienda.