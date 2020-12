Al evitar responder por qué no contuvo la ola de ambulantes en las calles del Centro Histórico instalada la víspera, el secretario de Gobernación, René Sánchez dijo que, según sus cifras, el número de informales se redujo más del 50 por ciento.

Sin embargo, Sánchez Galindo omitió puntualizar que los ambulantes no hicieron caso a sus exhortos al permanecer en la vía pública vendiendo fayuca, ropa, tenis, calzado, relojes y hasta perfumes de dudosa procedencia, además de convertir las calles en un gigantesco corredor gastronómico.

Justificó que no caerá en la tentación de reprimir: "No caeremos en la tentación de reprimir; si no traes cubrebocas te mato, como sucedió en otras entidades de este país".

🤔 @ReneSGalindo, secretario de @GobernacionPue: "No vamos a caer en la tentación de reprimir que porque no traes cubrebocas te mato".



Ante los señalamientos del sector empresarial de carencia de autoridad para evitar la instalación de ambulantes refrendó que su gestión no reprimirá.

Según sus estadísticas, el martes 29 de diciembre se presentó una reducción del comercio en la vía pública por más del 50 por ciento.

En el reporte de datos dijo aseguró que se dio una reducción del 30 y 100 por ciento los mercados temporales y en los perímetros de la Plazuela de Los Sapos, Ovando, John Lennon y La Fuga.

"Los espacios para venta de temporada en el jardín del Carmen, en el Puente de Ovando y en el Paseo Bravo también tuvieron una reducción al 100 por ciento; sin embargo, para los tianguis solo se registró una disminución del 30 por ciento aproximadamente", dijo.

Puntualizó que los ambulantes de Antorcha Campesina se instalaron sin importar el decreto del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.