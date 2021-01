El gobernador Miguel Barbosa Huerta, descartó el regreso a clases de forma presencial, pues aunque el personal docente esté vacunado para prevenir el Covid-19, el riesgo es latente para los menores de edad, ya que hasta el momento no hay vacuna para las niñas y niños.

En conferencia de prensa, el mandatario local refirió que no se debe especular con este tema, pues las vacunas no están hechas para los menores de edad, por lo que regresar a las aulas sería riesgoso.

“No quiero provocar especulaciones. Primero las vacunas no están hechas para niños, lo digo de manera muy clara, no es interpretación mía, a los niños no se les va a vacunar porque las vacunas no están preparadas para vacunar a niños, que se vacune a los maestros no significa que los niños ni puedan contagiarse porque si la idea es que porque los maestros ya están vacunados debe haber regreso presencial a clases no, no mientras no haya un estatus muy controlado en nuestra entidad y hoy no lo hay”, dijo.

El gobernador señaló que hay condiciones más alarmantes que en junio y julio, pues el número de contagios es más alto y el número de fallecimientos por Covid-19; “hoy estamos en condiciones más alarmantes de las que estuvimos en junio y julio, de ninguna forma empecemos a especular un regreso a clases en este momento y si la definición es que porque ya están vacunados maestros y maestras no, hay que proteger a los niños”, dijo.

La vacuna para prevenir el Covid-19 será aplicada en principio al personal médico, posteriormente a las personas adultas mayores, enseguida las personas con comorbilidades, después a los docentes, por lo que ya se tiene la logística para su aplicación, una vez que la siguiente semana lleguen las dosis a la entidad.

“Hay que generar las condiciones de estabilidad para poder tomar esta definición, por el momento no, no mientras no haya un estatus muy controlado y hoy no lo hay y estamos en condiciones más alarmantes de las que estuvimos en junio y julio”, dijo el gobernador.

Cabe señalar que, sólo Campeche y Chiapas están en semáforo verde y aún así no hay clases presenciales.