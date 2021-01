Después de la conclusión del día de Reyes Magos se reportó un incremento en acciones para cumplir decreto establecido de alerta máxima del gobierno estatal en el cierre de negocios no esenciales para prevenir contagios de Covid-19.

La víspera se clausuraron seis negocios por no acatar la disposición estatal, revelaron los responsables de Protección Civil, Gustavo Ariza Salvatori y Dirección de Normatividad, Fernando Pastor.

Ariza Salvatori destacó el aumento del número de comercios establecidos con giros no esenciales que acataron la norma.

Indicó del desarrollo de dos exhortos, uno a una tienda de reparación y mantenimiento electrónico de la colonia Chulavista por no ser giro esencial y a una tienda departamental sin venta de bebidas alcohólicas en la colonia Ex Hacienda de Chapulco por no cumplir con las medidas sanitarias.

Además se detonó una clausura en el Centro Histórico a una zapatería y artículos de piel por no ser un giro esencial.

“Estos días esperamos que los dueños o encargados de negocios establecidos continúen acatando el decreto hasta que se haga el levantamiento de la alerta máxima, nosotros los siguimos invitando a que lleven a cabo todas las medidas sanitarias y cumplan con el decreto del gobierno del estado”.

Las acciones comprendieron seis exhortos a diversos comercios no esenciales como pinturas, boutique, imprentas y blancos en las colonias Nueva Aurora, Ex Rancho Colorado y Tierra y Libertad dijo Fernando Pastor.

Precisó que se presentaron tres clausuras a comercios establecidos en la Avenida Nacional, relacionadas a la construcción en las colonias Leobardo Coca, San José Mayorazgo y Loma Bella.