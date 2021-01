La youtuber Nath Campos, denunció a través de un video al influencer conocido como "Rix" de abusar sexualmente de ella hace algunos años tras salir de fiesta; en un video de 47 minutos, contó que salió de antro con sus amigos, prácticamente todos youtubers y bebió mucho alcohol, por lo que dos amigos se ofrecieron a llevarla a su casa y Rix a subirla a su departamento, pero al verla en ese estado de ebriedad se aprovechó sexualmente.

“Yo no podía caminar bien y estaba en un estado bastante pesado, mis otros amigos se fueron y otra de las cosas que recuerdo esa noche es entrar a mi departamento, pensar que estaba en mi casa, que Rix se iba a ir, entrar a mi cuarto, quitarme mi jumper, meterme a la cama para irme a dormir y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía”, contó.

Campos señaló que cuando le contó a una de sus amigas, no encontró el apoyo suficiente y algunos la llegaron a culpabilizar por lo sucedido, incluso, indicó que una “amiga” hizo una broma al respecto, otro que reconoció la gravedad del asunto, lo ignoró y cuando habló con el equipo de management en la que ella y Rix estaban, no hicieron nada, al contrario, supo que era algo que no les era extraño, ni les parecía tan grave.

¿Quiénes son Nath Campos y Rix?

Ricardo González, el verdadero nombre de Rix, es originario de la Ciudad de México y comenzó a tomar popularidad alrededor del 2014, a través de la plataforma Vine.

En su canal de Youtube tiene 2.29 millones de suscriptores, mientras que en Instagram 1.9 millones y en Twitter 2.2 millones de seguidores.

Por su parte, Nath Campos, también es una youtuber e influencer que, como Rix, comenzó a tomar popularidad a través de Vine y en otras plataformas.

Campos tiene 2 millones de seguidores en Twitter, 3 millones en Instagram y 2.21 millones de suscriptores en YouTube.

Es hija del músico y compositor Kiko Campos, además, Nath es actriz y cantante y asistió al CEA Televisa. Ha participado en No Porque Me Enamoro y actualmente tiene 25 años.

Nath Campos y Rix se conocieron en 2013, antes de que ambos comenzaran a hacer videos en Vine.

#RixViolador, las redes sociales reaccionan a la denuncia

Después de que publicó su video, usuarias de redes sociales le manifestaron su apoyo por su valentía al denunciar. “Les aconsejo mucho que si viven algo similar a esto, denuncien”, explicó Nath Campos.

En redes sociales, surgió el hashtag #rixviolador y #rixabusador. La cuenta de Rix tiene sus tuits protegidos.

RIX ABUSADOR PERO...

No se nos olvida Yao Cabrera intentando violar a Caelike

No se nos olvida Pantoja amenazando a Kenia Os con fotos intimas.

No se nos olvida Luisito Comunica poniendo borrachas a chicas para meterse con ellas.

Tampoco tu "Rayito" hablando mal de Dhasia. pic.twitter.com/AyEccbpDCw — LA COMADRE 👑 (@LaComadree) January 23, 2021

Wtf la emoción que les da ACOSAR a una mujer.

Realmente creen que es entretenido?

Que asco los creadores de contenido que hicimos famosos.



RIX ABUSADOR

Juanpa Zurita pic.twitter.com/wM7S2Q8301 — moonlight (@cxnela12moni) January 23, 2021

El tik tok de Werever abusando de una chica ebria, "tus nalguitas serán mías" de Luisito, reírse sobre EL ABUSO NO ES GRACIOSO. No sigan CONSUMIENDO contenido de VIOLADORES Y ABUSADORES, recuerden que eso tambien los hace complices

RIX ABUSADOR.

¡NO ESTAS SOLA NATH!

FUCK THEM! pic.twitter.com/77BsROxHaF — Nodal 😢 (@ElbuenGeorge93) January 23, 2021

Por su parte, Rix sacó un video donde reconoció que sostuvo relaciones con Nath Campos estando los dos ebrios, además, señaló que tiempo después le dijo “algo muy naco a su mamá” porque estaba ebrio, lo cual no lo justifica, pero solo lo comenta porque a partir de eso ella le dejó de hablar. Se refugió en la idea de que sabe que mucha gente no iba a escuchar su versión.