El aumento de contagios de Covid-19 ha provocado que la ciudadanía requiera con mayor frecuencia de tanques de oxígeno, sin embargo, esta situación se ha prestado para que organizaciones criminales y algunas personas abusen y realicen fraudes, por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) trabaja en coordinación la Policía Cibernética de la Guardia Nacional para detectar las cuentas que los defraudadores emplean.

En los últimos días, se han dado de baja 100 páginas y 700 perfiles de Facebook que pretendían cometer fraude con la renta o venta de estos tanques, así como con concentradores de oxígeno, detalló en entrevista para Radio Fórmula, el titular de Profeco, Ricardo Sheffield.

Agregó que “estamos en proceso de bajar mil perfiles adicionales, que están siendo analizados, y en las próximas horas bajados”.

Explicó que aquellas personas que sean sorprendidas vendiendo a sobrecostos los tanques podrían llegar a pisar la cárcel, pues ponen en riesgo la vida de los pacientes de coronavirus que requieren con urgencia el oxígeno.

“Estas personas abusivas se aprovechan de la desesperación de otros y además ponen en riesgo la vida de otros, no sólo están siendo bajados de la redes, sino que también en algunos casos estamos pudiendo descubrir quién lo está haciendo físicamente, y van a terminar pagándolo con cárcel”, aseguró.

Sheffield pidió a los mexicanos sólo comprar o rentar tanques de oxígeno de empresas oficiales como Infra, Linde o Air Liquide.

“No comprar a personas o empresas que no se dedican a ello porque corren un alto riesgo, pueden recibir un cilindro que después no pueden utilizar por ser para uso industrial, o de plano no recibir nada, simplemente te roban tu dinero”.