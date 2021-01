Este viernes, a través de las redes sociales se dio a conocer el caso de Mariana Sánchez, una joven que se desempeñaba como pasante de Medicina de 24 años, que hacía su servicio social en una clínica de Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, quien fue encontrada sin vida ayer en su cuarto.

De acuerdo con Animal Político, hace dos meses la joven denunció una agresión sexual por parte de integrantes de la comunidad en la que prestaba su servicio social; sin embargo, ni Fiscalía de Chiapas, ni la Secretaría de Salud del estado, dieron avance a la investigación.

Mariana, quien era egresada de la Universidad Autónoma de Chiapas, buscaba que las autoridades sanitarias y escolares la reubicaran en otra comunidad; sin embargo, lo único que recibió un mes de vacaciones, pero no fue trasladada a otra zona ni dieron seguimiento a su denuncia.

Tras darse a conocer el caso de Mariana, en redes sociales surgió el hashtag #JusticiaParaMariana, con el cual, estudiantes de Medicina y usuarios pidieron a las autoridades visibilizar el caso y que se haga justicia.

“Mariana podría ser tu amiga con la que pasaste horas estudiando para ese examen, con la que compartiste desvelos en el internado, con la que celebrabas por que iniciaría el servicio social. Las mujeres debemos vivir libres sin miedo #JusticiaParaMariana #NiUnaMas #NiUnaMenos”.

Los pasantes NO son mano de obra barata, los pasantes NO deben cubrir las deficiencias del estado, los pasantes NO deben arriesgar su vida.



El único error de Mariana fue querer cumplir su sueño de salvar vidas y fue a ella a quien se la arrebataron.#JusticiaParaMariana