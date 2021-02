Luego de asegurar que la detención Mario 'N' debe verse como un caso jurídico, en el que las instituciones de justicia tendrán que desarrollar y agotar sus procesos, Ramón Fernández Solana recordó que su colaboración fue exclusivamente en la notaría del ex gobernador poblano, entre 2012 y 2016, pues “yo tenía 16 años”, cuando ocurrió el caso Lydia Cacho.

En entrevista radiofónica, el presidente estatal de Redes Sociales Progresistas (RSP) dijo que “mi postura ha sido pública, en distintos momentos, desde siempre; conozco al licenciado, colaboré con él, de 2012 y 2016 en su notaría, como su secretario. Espero que la justicia haga lo propio, que se agoten los procesos jurídicos”.

Sobre las versiones periodísticas que lo ubican trabajando con el ex mandatario en su gobierno, Ramón Fernández Solana recordó que “cuando fue gobernador, yo tenía 16 años, entonces no colaboré con él en el gobierno del estado. Yo no he sido funcionario público en ninguna administración, mi trayectoria ha sido política”.

Agregó que en 2005, “cuando ocurre el incidente que genera su detención (el caso Lydia Cacho) yo no era parte de su gobierno, yo estudiaba secundaria y no tuve participación en su gobierno”.

Finalmente, a pregunta sobre aquellos que niegan su relación con el ex gobernador, Ramón Fernández lamentó que haya quienes, “a pesar de que se beneficiaron de su administración, hoy lo desconozcan”.