El senador Alejandro Armenta Mier desistió de su participación en el proceso interno de Morena rumbo a la alcaldía de Puebla, esto a pesar de que expuso que “tengo el mejor nivel de conocimiento y mayor competitividad”, quien agregó que no estará ajeno de participar para acompañar a quien resulte electo o electa luego de las encuestas que se apliquen.

En este orden, exhortó a quien sea candidato a dejar la soberbia a un lado, pues “nadie gana solo”. Refirió que en esta ocasión no habrá ola de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lo que facilite el triunfo de los aspirantes a cargos de elección popular.

“He decidido no inscribirme como candidato, no obstante, de ser quien tiene el mejor nivel de posicionamiento y mayor competitividad. No registrarme por ningún motivo significa estar ajeno al proceso. Hoy presenté un proyecto que recoge una síntesis de mi formación profesional y experiencia a lo largo de mi vida, deseo que sea incorporado por quien encabece la candidatura de Morena y la coalición”, dijo.

La mañana de este domingo, el senador presentó una serie de propuestas las que pretende que sean incluidas por quien encabece la candidatura de Morena, pues refirió que tomó la decisión de no participar luego de una consulta con su familia, amigos y colaboradores.

“Deseo provocar un gesto de unidad y humildad”, dijo el senador, quien refirió que en este momento se enfocará en su labor en la Comisión de Hacienda en el Senado, además de que concluye con un doctorado.