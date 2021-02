Tras la frase “no me veo en otro partido político, tengo toda la vida trabajando para la izquierda”, la ex diputada, Socorro Quezada Tiempo, se destapó para competir por la candidatura del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia municipal de Puebla. Presentó su registro y demandó un proceso transparente, además anunció que pasado éste se integrará a los trabajos de fortalecimiento del partido.

En conferencia de prensa, señaló que su trayectoria política ha sido en las fuerzas de izquierda y "siempre ha estado del lado correcto de la historia” por lo que aseguró no es “un perfil improvisado”.

Recordó sus inicios y la persecución “desde que ingresé al Partido Socialista Unificado de México, hace ya 35 años, lo hice con la convicción de que algún día la izquierda ganaría las elecciones en este país, en ese año, 1986, todas las personas que me conocían jamás creyeron que sucedería y sucedió. Desde entonces, milité lo mismo que en el PSUM, en el PMS y en el fallido PRD hasta mi expulsión de este último".

"Realicé actividades en la izquierda social y de allí mi participación desde 1989 con los teólogos de la liberación y las religiosas Carmelitas, en el municipio de Huehuetla, en defensa de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de las personas de la étnia totonaca; presencié, ayudé y asesoré a la conformación de la organización independiente totonaca (OIT)".

“La era del pragmatismo llano llegó, cuando decidimos aliar a la izquierda con la derecha, no tengo la necesidad de señalar quieres fueron los padres de tan vil aberración, todo empezó en Nayarit y prosiguió en Puebla en 2010. Todos los grupos, todas las personalidades del PRD, se formaron junto al 'príncipe democrático' como alguien llamó a Rafael.”

“Fui diputada local, propuse temas de derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ, pocas voces me apoyaron, denuncie todas las arbitrariedades que se cometían en esa legislatura, no me calle, estuve a la altura de la soledad parlamentaria, no robe, no mentí, no traicioné.”

“Logré arribar a la dirección del partido, sí, con el apoyo decidido del grupo al que pertenecía, no llegue sola, quienes me dejaron parcialmente hacer lo que quisiera con él. Lo regresé a la izquierda, me confronté una vez más al poder, pero ahora de pares, no como lo hice por años en la Sierra Norte, ahora con recursos, ahora con medios de comunicación".

“El manotazo del sistema lo volví a sentir, usaron lo mismo la comisión de justicia interna intrapartidista en mi contra, usaron el Tribunal Electoral de Puebla y usaron el TEPJF, es decir, me echaron el poder del estado, para sacarme, justamente a unos días de que empezara el proceso electoral ordinario pasado. Usaron a mi partido para presentar a una mujer, que, sin tener carrera real en el PRD, la hicieron su candidata. y hasta gobernadora".

"El juicio que emprendí para que me regresaran mis derechos duró seis meses, y todo para ratificar mi expulsión, que enmarcaron en una declaración: apoyar la alianza PRD-Morena para que Miguel Barbosa Huerta fuera el candidato al gobierno del estado en 2018."

Expresó ser respetuosa de quienes han levantado la mano para competir por esta candidatura y les pidió “dignificar la política” generando una contienda interna de altura y sumándose a quien resulte designado por la dirigencia de Morena.

Enfatizó que se deberá garantizar que exista piso parejo e igualdad de condiciones para participar en esta contienda interna de Morena para salir fortalecidos y enfrentar la elección intermedia con un proyecto sólido que garantice la continuidad de la izquierda.

“Soy una mujer que ha demostrado estar del lado correcto de la historia y no sólo en los últimos años sino toda la vida, en ese sentido, confío que no habrá rudeza innecesaria. Estaré en la expectativa de cómo se desarrolla el proceso interno y ya solicité mi registro”.

Quezada Tiempo enfatizó tener la certeza que ganará la postulación y competirá por la alcaldía de Puebla, sin embargo, en caso que no concretara sus aspiraciones políticas aseguró que hará “vida orgánica” en Morena y ayudará a la consolidación del partido.