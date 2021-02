El gobierno de Puebla emitió nuevos lineamientos para la reapertura responsable de las actividades económicas, de recuperación del empleo y sociales. Están prohibidas las obras de construcción, se mantiene restricción en la venta de bebidas alcohólicas de lunes a domingo, en restaurantes se permiten sólo dos bebidas por comensal, sin descorche y los comercios mantienen días solidarios, domingo y lunes, con lo que se prorroga la vigencia del decreto de apertura paulatina del 9 al 22 de este mes.

En conferencia de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, refirió que Puebla se ubica en alerta máxima de contagios de Covid-19, pues en promedio diariamente se detectan a 280 personas con el virus, por lo que considero necesario que las familias poblanas refuercen el Pacto Comunitario.

“El replanteamiento de las previsiones que hemos tomado de manera escalonada y enlazada como medidas para combatir el coronavirus, seguimos en rojo, seguimos en rojo en una posición de una meseta alta que tiene algunos días de tener estabilidad, pero muy altos, más altos que en el punto mayor del primer nivel de máximo contagio en junio del año pasado”, refirió el mandatario local.

De acuerdo al decreto al que dio lectura la titular de la Coordinación de Protección Civil, Ana Lucía Hill Mayoral, se señala que producto del alto número de contagios de coronavirus y en respuesta a la presión que tienen ya los servicios de salud en el estado se resalta el “llamado de alerta de contagio” para las 6 regiones en el Semáforo Epidemiológico, es decir para los 217 municipios en el estado.

La funcionaria estatal explicó que los días solidarios se modifican, pues ahora serán los domingos y lunes, ya no los sábados y domingos como se estableció anteriormente, además “se suspende la venta de bebidas alcohólicas y el servicio de descorche; salvo para restaurantes, únicamente se permitirá la venta de bebidas alcohólicas, con límite de dos bebidas por comensal”, se explicó.

En su intervención, el subsecretario de Transparencia y Gobierno Digital, Jesús Ramírez, dio detalle de las seis regiones en las que el Gobierno del Estado dividió a la entidad, para medir el movimiento de la pandemia del Covid-19, por lo que la entidad está en semáforo rojo, incluso los números son más altos que en julio.

Con cambios y adiciones estas son las medidas que continúan para la #ReaperturaResponsableEnPuebla sobre actividades sociales, económicas y administrativas a fin de contener contagios COVID-19 y que estarán vigentes hasta el 22 de febrero. pic.twitter.com/nRcoh5DZf0 — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) February 8, 2021

Las medidas en el transporte público

A su vez, se dio a conocer que, los servicios de transporte público, mercantil y ejecutivo mantienen restricciones en el horario, por lo que se suspenden las corridas de las 22:00 y las 05:30 horas del día siguiente.

Esto significa que “la última corrida de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) saldrá de sus bases a las 22:00 horas, reiniciando actividades a las 05:30 horas del día siguiente”, se especifica en el decreto.

Prohibición en construcciones y comercio informal

El gobierno del estado reiteró el llamado a los 217 ayuntamiento para no permitir el comercio informal, ya que aquí se generan contagios de Covid-19, por otra parte, se reiteró que no pueden ejecutarse construcciones, ya que esto provocará la movilidad de la gente y no se cuidará la sana distancia, lo que resultará riesgoso para las personas.

“Se exhorta a los ayuntamientos a promover acciones intersectoriales, que involucren a todo el gobierno local y sectores de la sociedad, privado y social, así como aquellas que impulsen cambios en los entornos sociales y físicos de sus comunidades”, se refiere en el decreto publicado este lunes.

Las medidas que implementa el gobierno del estado son con el objetivo de evitar la movilidad y con ello contener más contagios de Covid-19.

