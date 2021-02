Ante la premura del tiempo la rehabilitación del mercado Amalucan sólo tiene una semana. La alcaldesa, Claudia Rivera pidió a los locatarios que no quieren la obra apoyar el trabajo porque mejorará su calidad de vida y panorama social.

Precisó que ya se han tenido mesas de diálogo para poner en marcha las labores desde hace un año, por lo que negó falta de inclusión o información.

“Tenemos esta semana del mes de febrero, y yo tendría que ser muy responsable y sería muy lamentable; el consenso y la aprobación de la mayoría ya se tiene, pues el pueblo manda, y a mí me ha tocado enfrentar a algunos grupos que se oponen y si la mayoría lo está pidiendo, tendremos que entrarle”.

Priorizó que si no hay voluntad para impulsar la obra de dignificación el recurso se perderá porque no se puede invertir a otro programa o proyecto.

“Si no se llevara a cabo, se pierde, no se podrá hacer, se cancelará no se puede hacer ningún otro, sería muy desafortunado”.