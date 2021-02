A través de su cuenta oficial de Twitter, el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, hizo una invitación a todos los mexicanos para no dar su voto al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) el próximo 6 de junio.

El mandatario federal en el periodo 2000-2006 aseguró que el partido surgido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “cada día quita más de lo que tuvimos”, por lo que pidió a la sociedad a que no elijan a candidatos de la llamada “Cuarta Transformación”.

“De verdad vas a votar por ellos? No te bastan 3 años?? Recuerda el 6 de Junio por quien NO. NO a Morena” (sic).

Morena no da pie con bola.

Cada día nos quita más de lo que tuvimos.

De verdad vas a votar por ellos?

No te bastan 3 años??

Recuerda el 6 de Junio por quien NO.

NO a Morena. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) February 16, 2021

Desde su época como presidente de México, Vicente Fox ha sido un crítico constante de López Obrador y ahora que se han invertido los papeles, la opinión del panista sobre el desempeño de AMLO en Palacio Nacional no ha cambiado en lo absoluto.

En cada oportunidad que tiene, Vicente Fox usa sus redes sociales para criticar ferozmente a todo lo que se le relacione con la llamada 4T.

Me suena a Venezuela!!

La campaña de la escacés.

Pobre México, " tan cerca de Estados Unidos y tan lejos del gas y la electricidad "https://t.co/eHqDfMJIuf — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) February 18, 2021

De acuerdo con algunos expertos, las críticas de Fox hacia López Obrador se agudizaron luego de que el tabasqueño eliminara la pensión para los expresidentes, cuestión que le causó una gran molestia al político de Guanajuato.

A partir del próximo 4 de abril comenzarán las campañas electorales para las elecciones del 6 de junio en las cuales se habrá de renovar la Cámara de Diputados, así como gobiernos locales, ayuntamientos o alcaldías.