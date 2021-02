A diferencia de lo que sucede en otros países en México el racismo está intrínsecamente asociado al clasismo, refiere el libro más reciente de Hernán Gómez Bruera El color del privilegio. El racismo cotidiano en México (Planeta 2020).

En entrevista para Intolerancia Diario el presentador de noticias afirmó: “Al mismo tiempo me he dado cuenta que hay mucha confusión sobre qué es el racismo, quise explicar qué es el clasismo, que es diferente el racismo a otras formas de discriminación y eso es un poco lo que me parecía importante aclarar con este libro y al mismo tiempo generar conciencia de dos cosas: que el racismo está en todos los ámbitos de la vida. No hay uno sólo que escape de este mal y segundo que no es un problema de otros, es un problema de cada uno de nosotros”.

Gómez Bruera destacó que en la medida en la cual podamos reconocer y superar el racismo las desigualdades se podrán acortar y con ello ser una sociedad más equitativa.

Para el autor, este libro es parte de la discusión pública donde conceptos como racismo o clasismo han cobrado mucha mayor importancia con la llegada de la llamada Cuarta Transformación.

Aunque no toda persona blanca es rica ni toda persona morena es pobre, en la idiosincrasia mexicana tenemos a tal punto asociado el color de la piel con el nivel socioeconómico que “cuando alguien no encaja en ese patrón no nos cuadra y obligamos a esa persona a mostrar que efectivamente tiene dinero… Pasa mucho que gente con dinero que quiere entrar a un antro y no la dejan entrar porque es de tez humilde”.

El libro retoma un caso noticioso en donde una menor de edad, hija de una familia indigente fue “rescatada” por autoridades luego que las personas “denunciaban” que una niña rubia se encontraba en un crucero con una pareja morena.

Al final se demostró que la niña biológicamente era hija de esa pareja y que no había sido robada. “Es una historia terrible que nos muestra hasta qué punto somos una sociedad clasi-racista donde la clase social está asociada al tono de piel”.

La Pejefobia

Para el escritor, La Pejefobia “es un odio y un miedo irracional a que alguien, un sujeto de origen medianamente humilde, que viene de un pueblo, que es de un estado de la República que ha sido históricamente marginado, como es Tabasco, de repente aspire a ocupar un lugar de poder”.

Ahondó que existe cierto miedo a la ruptura del orden social en donde se establecía que sólo los blancos podían mandar y que personas cuyo manejo del español no es como la regla marca, difícilmente pueden ser vistas como representantes de un país.

“(Sí ha habido racismo en contra de AMLO). Hemos visto como Jorge Triana, un diputado del PAN se burlaba (de AMLO) de cómo decía “vinistesss”, suponiendo que eso es hablar mal español.

Esta idea de que unos hablan mal español, eso es racismo, burlarse la manera de hablar de las personas y en este caso es una forma de raci-clasismo”, apuntó.

Son minoría pero están sobre representados

El color del privilegio. El racismo cotidiano en México también evalúa la sobre representación de las personas blancas. Por ejemplo, de los 100 empresarios más relevantes, 72 son blancos; aunque en nuestro país sólo 12 por ciento de los habitantes son caucásicos.

Una situación muy similar se presenta en “el ámbito científico 50 por ciento son blancos, en la cultura 67 por ciento, en el deporte 69 por ciento, en el mundo del espectáculo 55 por ciento, en el periodismo 75 por ciento, en las organizaciones civiles 65 por ciento, en el Poder Judicial 67 por ciento y así…”

“El racismo inverso no existe”

Al ser cuestionado por el llamado racismo inverso, Hernán Gómez no dudó en señalar que ese concepto simplemente no existe ni existirá: “Es una cosa muy ridícula que ahora en México los blancos se sientan discriminados, porque el racismo inverso no existe, porque el racismo es algo que se ha construido históricamente y tiene que ver con una relación de poder, una relación asimétrica.

“Un blanco podría ser discriminado en otros contextos sociales y culturales, los irlandeses, los judíos, pero en general lo que vemos en México es que los blancos han sido una minoría privilegiada desde la conquista hasta hoy, entonces para que hubiera racismo inverso en México, en contra de los blancos, la única manera sería regresar 500 años en la historia y que los colonizadores hubieran sido los indígenas y no los europeos, entonces es imposible”, concluyó.

Del 1 al 10 ¿Qué tan racista eres?

En la obra se incluye un “test” con el cual cada lector puede valorar en escala del 1 al 10 qué tipo de racista es: “Todos somos racistas en mayor o menor grado, todos ejercemos distintas formas de racismo y eso es lo que estoy buscando que el lector haga conciencia y trate de identificar dónde guarda su propio racismo para tratar de superarlo”.