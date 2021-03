El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, refirió que el caso de Félix Salgado Macedonio debe resolverse con pruebas mas no con apreciaciones morales, si resulta culpable de las acusaciones por presuntas agresiones sexuales que se le hacen debe haber sanciones. Refirió que sin duda el tema que resolvió la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena puso a prueba muchas situaciones.

“Sí es un asunto complicado para un órgano de justicia intrapartidaria resolver, esto que pone a prueba muchas cosas, primero un órgano de justicia tiene que estar basado en pruebas, no en apreciaciones morales, pruebas y si hay pruebas contra Félix Salgado tiene que haber sanciones contra Félix Salgado, si no hay pruebas contra Félix Salgado no puede haber sanciones contra Félix Salgado: pruebas, pruebas, para que no haya simulación, lo que es rojo es rojo, lo que es negro es negro, independientemente de qué personas se trate”, dijo el mandatario local.

Refirió que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia debe resolver los diferentes asuntos, pero tomando en cuenta pruebas y elementos legales: “Por lo demás es un elemento que entre menos lo opinemos es mejor porque es un asunto de partido, de partido y el partido Morena tendrá que resolver lo procedente en cuanto a la postulación de quien sea su candidato en el estado de Guerrero a la gubernatura, es un asunto de partido”, dijo.

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena sesionó para dar respuesta a la resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ), la que ordenó reponer el proceso para la candidatura a la gubernatura de Guerrero, luego que Félix Salgado Macedonio fuera señalado por presuntas agresiones sexuales.

Investiga gobierno fuga de reos en Zacatlán

En otro tema, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, informó que su administración ya investiga el caso de los reos que escaparon con el apoyo de un grupo armado, quienes ingresaron al Hospital General de Zacatlán.

En conferencia de prensa, el mandatario local refirió que “tene­mos indicios de quiénes fueron, hoy mismo podrá haber noticias, estamos trabajando en ello, son de los hechos que pasan y que ocurren regularmente por la colusión de servidores públicos involucrados en estas tareas, no me refiero al personal médico, para nada, pero pronto habrá noticias”, dijo.

Confirmó que una persona condenada por secuestro a 50 años de prisión fue liberada por un grupo armado cuando fue trasladada del reclusorio de Zacatlán al Hospital General “en lo que supuestamente iba a ser atendido de males graves estomacales, hubo detonaciones, hubo la sustracción del PPL cuando estaba en el hospital”, dijo.

De acuerdo al reporte policial durante la fuga, uno de los vigilantes fue herido, además hubo disparos en contra una patrulla provocando que ésta se incendiara, generando temor entre los habitantes quienes de inmediato reportaron múltiples detonaciones de armas de fuego además de persecución de vehículos.