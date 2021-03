El actor, modelo y conductor Julián Gil no para de trabajar, ahora presenta sus proyectos nuevos. El primero su cortometraje “El miedo” que ha recibido dos nominaciones al Emmy Sucoast Regional, segundo su incursión en la telenovela ¿Qué le pasa a mi Familia? la cual se transmite de lunes a viernes por el canal de Las Estrellas.

Del cortometraje

“El miedo”, cortometraje dirigido por Jaime Segura, donde participa Julián Gil, es reconocido en las categorías 'Best Director' y 'Best Sound Design' en 'The 44th Annual Suncoast Regional Emmy Awards'.

Cabe destacar que este proyecto a cargo de Segura, se realizó en plena pandemia tomando para esto todas las medidas de seguridad, con equipos reducidos así se filmó el cortometraje El miedo en la casa del actor Julián Gil en Miami. Las grabaciones tomaron tres días y aborda la historia de una familia durante la pandemia.





El guion fue escrito por Óscar Cortés y está dirigido por Jaime Segura, bajo la producción ejecutiva de Rafael Rodríguez y Jorge González, con la producción de Segura, Cortés, Juan Pablo Puentes y Julián Gil, quien también encabeza el elenco junto a Verónica Schneider y Alfredo Wolfermann; en total 30 involucrados entre crew y talento.



“La vida y la industria comienzan a arrancar con ciertas limitaciones, pero es el momento de ponerse creativos. Estamos felices de emprender este proyecto, es un producto de altísima calidad y una manera de demostrar que no todo está perdido, poco a poco nos vamos a ir activando”, afirmó Gil.

De la telenovela

Además del cortometraje, el actor participa en la telenovela ¿Qué le pasa a mi Familia?, la cual se estrenó el pasado 22 de febrero por el canal de las Estrellas y que se puede ver de lunes a viernes a 8:30 de la noche.

En este melodrama, Julián da vida al padre de Mane de la Parra protagonista de la telenovela, donde además actúan Diana Bracho, César Évora, Eva Cedeño, Lisette Morelos, Rafael Inclán, Gonzalo Peña, Wendy de los Cobos, Gaby Platas, Emilio Osorio, entre otros, bajo la producción de Juan Osorio.





En la divertida historia, Julián interpreta a 'Carlos Iturbide', el presidente de una empresa de moda y calzado en Guanajuato.

Su vida está por cambiar ya que quiere casarse con el antiguo amor de su vida, la presentadora de televisión Ofelia del Olmo.

La historia se destaca por la unión familiar, la canción oficial es interpretada por Mane de la Parra y Emilio Osorio y próximamente se verá la telenovela en Estados Unidos por Univisión.