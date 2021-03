Durante la supervisión de las obras del Tren Maya, tramo 1 Palenque-Escárcega, el presidente López Obrador dijo que no concluir y tener en operación la totalidad del Tren Maya en 2023 sería un fracaso.

Desde Tenosique, Tabasco, afirmó que su gobierno no pretende dejar la obra inconclusa ni heredarla a la próxima administración.

“No podemos, no existe, la posibilidad de fallar y de no inaugurar el tren en el 2023. No hay más tiempo, sería un rotundo fracaso porque si no terminamos completa la obra heredaríamos un problema al nuevo gobierno. Y no sólo eso, el riesgo de que quede inconclusa, por eso no podemos fallar”, dijo el mandatario.

En su gira por el sureste reiteró que, de ser necesario, incrementaría sus visitas a los diversos tramos de cada tres meses a cada dos meses, o incluso cada dos semanas.

Con información de Excélsior.