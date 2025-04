Al justificar la designación de Enrique Rivera Reyes como comisionado de Búsqueda de Personas en Puebla, el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, cuestionó las críticas hechas por la activista María Luisa Núñez Barojas, fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos.



En conferencia de medios, después de encabezar el Simulacro Nacional en Casa Aguayo, el funcionario dijo que los señalamientos de este colectivo en torno al proceso de designación del nuevo comisionado obedecen a que su líder "es amiga del anterior comisionado", Luis Javier Cervantes Gómez, de quien cuestionó su legitimidad, una vez que aseguró no fue el ganador del concurso por el que quedó en el cargo en agosto de 2023.



"Primero habría que preguntarse de quién viene esa pregunta porque fíjense que si rascamos la denominación del anterior comisionado resulta que, los archivos que nos dejaron, no fue el que ganó el concurso; perdónenme pero de ese tamaño está el asunto", acusó.



Fue más allá, comentó que el hijo de otra activista tenía "temas" en Tehuacán y el "Triángulo Rojo", pero no aclaró de qué tipo.

"Hay otra señora que anda inconforme porque era amiga del anterior compañero (...) si le rascan ustedes los medios a la información, resulta que el hijo que ella reclama o por el que se proclama tenía temas ahí en el rumbo de Tehuacán y en el Triángulo", declaró.



Por lo anterior, pidió a los activistas y a los medios de comunicación que las críticas sean serias y responsables, y defendió que la postura de la Segob ha sido sin censura en este tema.



Destacó que, durante el proceso de selección, fueron recibidos varios colectivos para integrar la Comisión de Búsqueda Estatal, por lo que dijo es falso que hayan marginado al Colectivo la Voz de los Desaparecidos.



En esa tónica, dijo que "no se vale" que las organizaciones hagan ruedas de prensa donde "avientan la piedra y esconden la mano".



De esta manera, avaló el nombramiento de Enrique Rivera, quien obtuvo el mejor puntaje de los 11 finalistas a comisionado, el segundo más cercano fue Arturo Saúl Vargas, con 95.5; mientras que el resto tuvieron menos de 70 puntos y algunos no se presentaron a la entrevista o no cumplieron con la documentación solicitada.