Al advertir que no le preocupa la revocación del mandato solicitada por la Alianza Empresarial ante la LX Legislatura, Claudia Rivera negó que se trate de una advertencia para alejarse de la contienda interna para alcanzar la candidatura a presidenta municipal rumbo al proceso electoral del 6 de junio.

La alcaldesa además dijo desconocer las verdaderas intenciones políticas de esa parte de ese sector empresarial, con el que ha tenido varias mesas de trabajo presenciales y virtuales.

El pasado viernes, presidentes de la Alianza Empresarial entregaron un documento a los diputados para realizar su solicitud por no tomarlos en cuenta, principalmente en el desarrollo de trabajos de obras que realiza el propio ayuntamiento en sectores del Centro Histórico y los que realizará Sedatu en la plancha del zócalo.

#Ahora 💡 La alcaldesa @RiveraVivanco_ indica que los empresarios que solicitaron su revocación de mandato ante el @CongresoPue, conocen su intención y por qué lo hacen. 🤔



👉🏻 Advierte que cuenta con apoyo de otro sector empresarial. 🧐



Vía @jamsmilan 📹 pic.twitter.com/EgdxA74MJP — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) March 7, 2021

Bajo ese panorama refrendó que ha encabezado mesas de trabajo con empresarios y continuará con esas dinámicas de inclusión, pero la actitud sí la sorprendió un poco.

“No, en lo absoluto (me preocupa la solicitud de la revocación del mandato) por el trabajo realizado con los empresarios".

Rivera Vivanco aclaró que tampoco es un mensaje de sus correligionarios para apartarse de la contienda interna que definirá al candidato a alcalde morenista en los días subsiguientes.

"No pues tampoco, al menos, yo no lo tomo así. No lo interpreto así. Tendrían que decirme (que me aparte del proceso interno) tal cual. Aquí sigo, aquí voy a continuar y aquí me voy a quedar”, subrayó.

#EnHilo 👉🏻 @RiveraVivanco_ no vislumbra que la solicitud de revocación de mandato sea un mensaje para alejarse de la contienda interna de @MorenaEnPuebla rumbo al proceso electoral del 6 de junio.



Vía @jamsmilan 📹 pic.twitter.com/sg2zO8l7Qg — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) March 7, 2021

Fuego amigo

Pero la efervescencia de la política que envuelve a toda la militancia de los diversos partidos poblanos tampoco altera la tranquilidad de Claudia Rivera, la primera regidora no ve que la solicitud de revocación de mandato, la negativa de algunos actores políticos y empresariales se trate de fuego amigo.

Subrayó que es mejor preguntar a sus retractores y a quienes solicitaron la revocación de mandato preguntar si existen personas manejando ese movimiento.

“Desconozco la intención del porqué lo hacen, a mí no me podrá decir nadie que es falta de diálogo, he sido la presidenta que más ha dialogado con todos y con ellos he tenido varias mesas de trabajo”.

Reiteró que la inconformidad de esa parte de la iniciativa privada no es la voz de todos los empresarios porque varios dirigentes la apoyan, al igual que a las actividades de la administración municipal.

“No es a voz de todas y todos los empresarios hay muchos que me han dado el respaldo no como persona sino como institución por su ciudad y de mi mano han contado con mi esfuerzo”.

Bajo esa perspectiva de colaboración consideró absurdo que la revocación de mandado sea por las obras que implementará la Sedatu en la plancha del zócalo, trabajos que aún no han comenzado.

“Desconozco la intención es raro el proceso, yo creo que hay que preguntarle a ellos; me parece un absurdo en el sentido de que no ha corrido nada de eso, me sorprendería mucho que fuera esa la razón por que yo personalmente he tenido mesas de trabajo no sólo una, desde que se empezó la necesidad y la urgencia y necesidad de darle mantenimiento al centro al corredor peatonal, y que tiene un abandono histórico y necesita intervención”.

Pero aclaró respetar al grupo empresarial que acudió el viernes al Congreso pero no camparte esas opiniones.