Considerada por muchos como la mejor película mexicana de 2020, "Ya no estoy aquí" de Fernando Frías de la Parra no pudo formar parte de la lista de filmes nominados a los Premios Oscar como Mejor Película de Lengua Extranjera.

"Ya no estoy aquí" relata la historia de Ulises Samperio (protagonizado por el debutante Juan Daniel García Treviño) que se desarrolla durante el apogeo del movimiento contracultural Kolombia, en Monterrey, Nuevo León.

La película, filmada en locaciones reales de la ciudad ubicada en Nuevo León y aplicando algunas de las técnicas de Alfonso Cuarón con Roma (un elenco de actores no profesionales), aborda temas como la pertenencia y la migración.

Yo en el techo de mi casa después de ver qué Ya No Estoy Aquí no fue nominada a ningún Oscar:( pic.twitter.com/1hUaK2JENY — martín (@Martincar202) March 15, 2021

En la lista revelada este lunes en las redes sociales destaca la película "El agente topo", de Chile y Francia, la cual quedó entre las finalistas para competir en la categoría Mejor Documental.

"Ya no estoy aquí" no logró quedarse con un lugar en la antesala de los Premios de la Academia, pues fue superada por los filmes "Another Round", de Dinamarca; "Better Days", de Hong Kong; "Collective", de Rumania; "The man who sold his skin", de Túnez, y Quo vadis, Aida?, de Bosnia y Herzegovina.

Por otro lado, la cinta "El agente topo", de Maite Alberdi, que también competía en la categoría no fue tomada en cuenta, pero sí logro estar entre las nominadas a mejor documental con "Collective", "Campo Crip", "My Octopus Teacher y "Time".

La entrega de los Premios Oscar 2021 está programada para el próximo 25 de abril y se espera que tenga aforo reducido por la pandemia de coronavirus.