El gobierno de Estados Unidos evalúa ampliar significativamente su veto migratorio a ciudadanos de otros 36 países, en su mayoría africanos, si estos no cumplen una serie de requisitos en los próximos 60 días, según un memorando interno del Departamento de Estado revelado por The Washington Post.

El documento, firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, fue enviado a las embajadas de los países implicados, exigiendo que presenten antes del próximo miércoles un plan de acción inicial para corregir deficiencias migratorias. De no cumplir, sus ciudadanos enfrentarían restricciones para ingresar a territorio estadounidense.

Entre las naciones señaladas se encuentran Egipto, Angola y Nigeria, así como Camboya en Asia, y las islas caribeñas de Saint Kitts y Nevis, y Saint Lucia.

El memorando argumenta que estos países carecen de un “gobierno central competente o cooperativo” que garantice documentos de identidad confiables, o bien presentan altos índices de ciudadanos que permanecen ilegalmente en EE.UU. tras el vencimiento de sus visados.

El documento también menciona que algunos de estos países albergan ciudadanos implicados en “actividades antiamericanas o antisemitas” dentro del territorio estadounidense.

Como alternativa para evitar ser incluidos en la lista, se les sugiere aceptar convertirse en “tercer país seguro” para recibir a deportados de EE.UU. que tengan otras nacionalidades.

Esta posible ampliación se suma al decreto migratorio anunciado el 4 de junio, que ya había restringido el ingreso de ciudadanos de países como Afganistán, Irán, Somalia, Haití, Yemen y otros, y limitado parcialmente el acceso a nacionales de Cuba, Venezuela, Burundi y Turkmenistán.

En paralelo, el presidente Donald Trump anunció una "pausa" en su campaña de redadas contra trabajadores indocumentados en sectores como el agrícola, la restauración y la hotelería.

La medida responde a presiones de empresarios preocupados por el impacto económico de estas acciones y al intento de conservar apoyo electoral rumbo a las legislativas de 2026.

Sin embargo, las políticas migratorias siguen endureciéndose. Esta semana se reveló que el gobierno proporcionó al Departamento de Seguridad Nacional información confidencial de millones de personas inscritas en Medicaid, incluyendo nombres, direcciones y números de seguro social, según documentos obtenidos por The Associated Press. La entrega afecta a residentes de California, Illinois, Washington y Washington D.C.