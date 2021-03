En caso que el Poder Judicial determine que la reforma a la Ley Eléctrica es anticonstitucional se impulsará una nueva, pues el gobierno federal no será cómplice de robos y atracos que dañen la hacienda pública y la economía de “los más pobres”, aseguró este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, el mandatario mexicano fue cuestionado sobre los amparos concedidos por jueces para frenar la reforma avalada en días pasados por el Senado de la República.

“Sí, yo estoy seguro que no es anticonstitucional la reforma, pero si lo determina el juez, el ministro de que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco", señaló.

“No puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular, y sobretodo, que afecten la economía de los más pobres”, agregó.

El mandatario federal aseguró que la privatización en el periodo neoliberal es sinónimo de corrupción, donde empresas se dedicaron a saquear, a robar, “a hacer jugosos negocios” con el amparo del poder público.