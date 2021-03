Esta semana, personal de la Fiscalía Regional de Cuautitlán detuvo a una pareja por su probable responsabilidad en un fraude de un millón 10 mil pesos hecho contra un adulto mayor en Banco Azteca.

El hecho, provocó que el adulto mayor, de 62 años, se quitara la vida el pasado 20 de febrero al darse cuenta de la estafa y no poder obtener justicia después de ocho meses.

De acuerdo con Proceso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reveló que Ricardo “N” de 31 y Abigail “N” de 33 años, la última, trabajadora de Banco Azteca en el municipio de Huehuetoca, Estado de México.

Las autoridades mexiquenses señalaron que los hoy detenidos son investigados por el fraude y por homicidio imprudencial.

Los familiares del señor Gerardo acudieron a la Fiscalía Regional de Cuautitlán a denunciar el hecho y se inició una investigación por los hechos, motivo por el que indagaron la sucursal ubicada en la colonia Centro, en Huehuetoca.

Producto de las investigaciones, los hoy detenidos tenían en su poder de 21 tarjetas de débito propiedad de Banco Azteca y de las que ellos no eran los titulares.

Luego de ser detenidos, la pareja fue llevada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social (Cereso), donde quedaron a disposición de un juez, quien los vinculó a proceso por los delitos de falsificación y uso indebido de títulos al portador.

De acuerdo con un comunicado, la pareja ya había planeado disponer del dinero del hombre de 62 años desde diciembre de 2019.

“Por ello, esta mujer citó a la víctima al banco referido supuestamente para descargarle una aplicación móvil en su teléfono celular. No obstante, ésta lo descargó en un teléfono que previamente había comprado. Posteriormente, apertura una cuenta a nombre de una mujer que ya había fallecido y el 29 de diciembre de 2019 descargó la aplicación móvil del banco en otro teléfono de su propiedad.”

Después de los días 29 y 30 de diciembre de 2019, la trabajadora de Banco Azteca había traspasado fondos de 610 mil y 400 mil pesos de la cuenta de la víctima a la cuenta de la mujer fallecida.

En días siguientes se realizaron depósitos a una cuenta cuyo titular era Ricardo “N”, pareja de la fémina detenida.

A consecuencia del fraude, el señor Gerardo, de 62 años, decidió quitarse la vida y en el lugar de los hechos dejó una cartulina acusando a empleados de Banco Azteca de cometer un fraude y vaciar su cuenta de 1 millón 10 mil pesos.

El mensaje estaba junto a su cuerpo colgado de una cadena de metal en su casa en la calle Asunción, de la colonia Citara Ciudad Integral Huehuetoca.

“Para las autoridades, con todo respeto doy a conocer que es mi voluntad quitarme la vida, ya que el personal de Banco Azteca me vació mi cuenta de ahorro. No tengo ni para comer, ni para doctor, ni para medicina, ni para las necesidades más básicas y en 8 meses no he podido llegar a un juez”.

En el mensaje, el hoy occiso pidió que sus restos fueran enviados a una fosa común porque no tenía hijos, familia, amigos o dinero para un funeral.