Este 17 de marzo se terminó la fase de Octavos de Final de la UEFA Champions League, etapa en la que no hubo muchas sorpresas y se notaron algunos cuadros que parecen favoritos para levantar "la orejona".

En algunas de las llaves se notó la disparidad de nivel entre clubes como el campeón Bayern Múnich ante Lazio o el millonario Manchester City contra el humilde Borussia Monchenglabach.

Otros como el Real Madrid tuvieron un poco más de complicaciones de lo pronosticado ante un sorpresivo Atalanta.

⚪️ Who impressed you most for Real Madrid against Atalanta?#UCL