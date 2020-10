Este 1 de octubre se dio a conocer el tradicional sorteo de la fase de grupos en la UEFA Champions League en la que dejó muchas sorpresas.

En una temporada bastante atípica por la pandemia de coronavirus, la UEFA modificó parte del calendario para que el torneo de clubes más importante del mundo siguiera su curso en el último trimestre de 2020.

Por ello, este jueves en Nyon, Suiza se realizó el sorteo que definió el orden de los 32 clubes participantes en la UEFA Champions League 2020-2021.

Uno de los de hechos más importantes en este sorteo es el cruce entre el FC Barcelona y la Juventus, pues este duelo marcará dos partidos entre Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo.

Por primera vez en TODA la historia tendremos un Cristiano vs Messi en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Un par de partidos entre el Barça y la Juventus que nos permitirán disfrutar de dos duelos más entre los mejores futbolistas de la época. THE BEAST VS THE BEST. pic.twitter.com/N54LMitFEH