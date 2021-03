Este martes, se cumplen 24 horas desde que los pobladores de varios municipios como Juan C. Bonilla mantienen la protesta afuera de las instalaciones de la empresa de agua embotellada, Bonafont, esto, porque la acusan de secar los pozos artesanales de la región.

Desde ayer por la mañana, los manifestantes de al menos ocho municipios acudieron a las instalaciones de la empresa de agua embotellada en Santa María Zacatepec, ubicada a un costado de la carretera México-Puebla, para exigir la clausura de la misma.

Los manifestantes denunciaron que desde el arribo de la firma a esta zona, los habitantes han comenzado a padecer la falta de agua, esto, al asegurar que presuntamente "les está robando miles de litros”.

#Mexico “Water belongs to the people, not to companies or the bad government!” For more than 20 years Bonafont has plundered indigenous land leaving towns in Puebla without water. Today communities demanded that Bonafont leave! “Water is our source of life, work & health!”🖤💥 pic.twitter.com/x8ptl1bD6K