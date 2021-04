El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que su administración no permitirá que el día de la jornada electoral, el 6 de junio, se genere violencia como la que ocurrió en 2018. Dijo que no se permitirá que grupos delincuenciales que se rentan para estas acciones desde los municipios estén presionando y hostigando a los electores: “Voto libre, voto ejercido en paz”.

El jefe del Poder Ejecutivo estatal sostuvo que hay delincuentes callejeros que se rentan de golpeadores en procesos electorales, por lo que no permitirá que ocurra lo mismo que en 2018, cuando los mismos gobiernos presionaron con estas acciones para favorecer a sus candidatos, por lo que se trabajará a través de las dependencias encargadas de la seguridad para evitar que ocurran tales actos.

“Que se cree un ejercicio libre del voto, no vamos a permitir la violencia que hubo en 2018, no la vamos a permitir, no vamos a permitir que salgan delincuentes a las calles de Puebla a llevar a cabo la violencia y, por tanto les digo a los partidos, a las campañas que no intenten vincularse a ese tipo de grupos para que el día de la jornada electoral, para que creen condiciones de violencia, no lo vamos a permitir”, sostuvo.

En la conferencia de prensa el jefe del Poder Ejecutivo estatal fue cuestionado en torno a la seguridad y al desarrollo del proceso electoral. Recordó que en este momento sólo hay campañas federales y el siguiente mes arrancará el proselitismo para las alcaldías y diputaciones locales, por lo que su administración garantiza que el voto de ejerza sin violencia.

“Las cosas siempre pueden ser mejores”

A pregunta expresa de la llegada de Argelia Arriaga como suplente a la presidencia municipal de Puebla, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, refirió que no hay desde el gobierno del estado algún pendiente con el ayuntamiento, deseando que a Puebla le vaya bien.

“Respecto a la nueva alcaldesa le deseo lo mejor, no tenemos desde el gobierno del estado ningún pendiente con ellos. Le deseo lo mejor siempre a Puebla, a su destino y estoy seguro que las cosas siempre pueden ser mejores”, dijo.

Decreto sanitario y actos proselitistas

En otro punto, la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, refirió que los decretos producto de la contingencia sanitaria seguirán vigentes y se tendrán que aplicar durante las campañas, pues no habrá un decreto especial para regular los eventos proselitistas.

Exhortó a que las y los ciudadanos, partidos políticos y sus candidatos respeten los decretos sanitarios de uso de gel, lavado frecuente de manos y evitar eventos masivos para cuidar de esta forma la sana distancia.

“Recomendaciones sin decreto a quienes participan en este proceso de selección, que sirva como exhorto, es un ejercicio de responsabilidad política y social, sobre los eventos que se lleven a cabo, que se sumen a lo ya publicado en los decretos del Ejecutivo del estado donde las recomendaciones son claras y no han cambiado desde el inicio de la emergencia sanitaria”, dijo la funcionaria estatal.